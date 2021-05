Crítica de Alberto Fernández a empresarios por los aumentos de los alimentos: “¿Cuál es el aporte que hacen ustedes?”

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes una batería de medidas para aumentar la ayuda social a los sectores más postergados, que incluyó el aumento de hasta el 100% en los montos de la Tarjeta Alimentar, y lanzó fuertes cuestionamientos por los aumentos de precios en los productos de primera necesidad “al sector empresario y las clases pudientes”.

Durante la conferencia de prensa que encabezó en el marco de la quinta reunión del Consejo Federal contra el Hambre, el mandatario nacional se quejó por la suba de los precios en carne y alimentos y se planteó como el responsable de frenar “la puja por ver quién se lleva la mayor tajada”.

El jefe de Estado comenzó su discurso asegurando que él celebra “que el precio de los commodities crezca y que la carne argentina sea tan demandada”, pero aclaró que no está de acuerdo con que “los argentinos paguemos los alimentos como los pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo”.

“Ahí es cuando digo que la puja tiene que encontrar un límite y cuando tenemos que decir ‘basta, pensemos en nuestra gente’. Porque sino, los poderosos terminan pasando la aspiradora sobre toda la ayuda que ponemos, se terminan llevando el dinero y no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de la gente si cada vez que lo hacemos siguen subiendo los precios. Celebro el diálogo, pero quiero llamar la atención de todos: por la asignación por hijos, parte de los alimentos ya no pagan IVA. Podemos analizar si es una solución que saquemos el IVA para los que reciben la Tarjeta Alimentar, pero, ¿qué aportan los empresarios en todo esto? ¿Cuál es el aporte que hacen? Los sectores más pudientes en la Argentina ¿cuál es el aporte que hacen?” , protestó.

En este sentido, el Presidente señaló que cuando mira los balances de algunas compañías y ve “cómo perdieron en 2019 y cómo ganaron en 2020″, se alegra de que hayan mejorado, pero les pidió “que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal, donde el 40 por ciento la está pasando mal, y que tienen que colaborar con ellos”.

El Gobierno anunció un aumento de hasta el 100% para la Tarjeta Alimentar

“¿El aporte lo tiene que hacer el Estado? ¿Para resolver el problema de los precios tenemos que cobrar menos impuestos? En un Estado degradado, que es el que nos han dejado. Tuvimos que salir a invertir en educación, en salud, porque estaba todo caído abajo. Perdón por la vehemencia, pero es la vehemencia de la preocupación, del dolor y del afecto. Les pido que, por favor, el esfuerzo tenemos que hacerlo todos, no algunos, y los que menos esfuerzo tienen que hacer son los que tienen menos, que son los que indefectiblemente tienen que ir a comprar sus alimentos y ven que los precios no paran de subir. A ellos no les vamos a pedir más esfuerzo”, agregó.

Además, el Presidente también remarcó las medidas que tomó el Gobierno para ayudar a las empresas: “Este mes tendría que haber aumentado la electricidad un 165 por ciento y no lo hacemos para cuidar a los argentinos y la producción. Hasta tenemos cuidado con el aumento del gas para la pequeña y mediana empresa, para que no sufra su capacidad productiva, porque seguimos apostando a los empresarios que dan trabajo, invierten y producen”, recordó.

Por último, Alberto Fernández aseguró que va a “trabajar con los empresarios para que sigan invirtiendo, dando trabajo y ganando lo que razonablemente se debe ganar con una inversión”.

“Hagamos un esfuerzo, el Estado lo está haciendo. Cuénteme el resto qué esfuerzo van a hacer para ayudar al estado a sacar a los argentinos de la pobreza”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: