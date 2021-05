La Justicia excarceló al pasajero que vino de Miami con COVID-19 y fue detectado en un control de Ezeiza

El pasajero había ocultado que tenía síntomas y tenía un PCR falsificado. (Foto Gustavo Luis Gavotti)

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena le otorgó esta tarde la excarcelación a Santiago Solans Portillo, el joven que viajó desde Miami con COVID-19 y fue detectado en un control de Ezeiza. Sin embargo, para que la medida se haga efectiva deberá depositar $200 mil y no podrá salir del país.

El magistrado tuvo en cuenta que Solans Portillo tiene un domicilio en Moreno, provincia de Buenos Aires, donde vive junto a su novia. Además, valoró que tiene trabajo estable, “siendo parte de una sociedad comercial, en la cual se desempeña en el área de recursos humanos, contando con un sustento económico que le permite afrontar sus gastos personales”.

En la resolución, a la que accedió Infobae, el juez también destacó que “no ha efectuado conductas que hagan considerar que podría entorpecer la investigación en caso de obtener el beneficio”.

Ante la Justicia, Solans Portilli explicó que viajo a Estados Unidos junto a su novia y unos amigos y que se aplicó la vacuna de Pfizer. También admitió que horas antes de su regreso se había hecho un análisis en un centro médico que le dio positivo, pero que el médico George Saliba, del consultorio Doctor Now, le aseguró que seguramente era “un falso positivo” y por eso le hizo un certificado de que podía viajar.

“Santiago Solans Portillo was examined on this day and did not exhibit signs or symptoms suspicious for COVID-19 and it fits to fly back home (traducido: no tenía síntomas de COVID-19 y se encontraba en condiciones para volar de regreso)”, decía ese certificado.

Allí mencionó a la empresa de la tarjeta de crédito a través de la cual tenía cobertura médica, al señalar que desde allí le indicaron cómo debía proceder.

Al mismo tiempo, el acusado aseguró que él le había enviado a la aerolínea el primer informe médico que hablaba del positivo. Su versión fue confirmada por American Airlines ante el juzgado: la empresa presentó un escrito en donde admitió que hubo un error por parte del personal en Miami que recibió el certificado positivo y le permitió subir igual al avión, precisaron las fuentes consultadas.

Solans Portillo (29), llegó el domingo al aeropuerto de Ezeiza y no logró atravesar los controles de temperatura: tenía 38 grados de temperatura . En la misma terminal fue hisopado, aunque los resultados del PCR todavía no habrían llegado a la Justicia, dijeron fuentes de la defensa.

Desde el domingo, el joven cumple con el aislamiento obligatorio en el Hotel Cyan de las Américas, ubicado en la calle Libertad 1020.

Villena le otorgó la excarcelación luego de escuchar la opinión del fiscal del caso, quien había argumentado que “no existen circunstancias fácticas que hagan presumir que el incidentista intentará entorpecer la investigación o eludir la acción de la justicia”.

Pero la excarcelación no se hará efectiva hasta que Solans Portillo o un familiar deposite la caución real de 200 mil pesos. “Teniendo especialmente en cuenta las características del delito imputado, en el que se encuentra en juego la salud pública, cobra vital importancia establecer un monto que asegurará que Solans Portillo cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes de este tribunal -artículo 320 del Código Procesal Penal de la Nación”, argumentó el juez.

Seguí leyendo