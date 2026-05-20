Violento cruce en el Congreso: un diputado kirchnerista fue a buscar a un libertario y los tuvieron que separar

El legislador de Unión por la Patria, Horacio Pietragalla, se levantó de su lugar y se dirigió hacia la banca de su par, Gerardo Huesen, en medio de acusaciones fuertes

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla cruzó el recinto de punta a punta para plantarse frente a su par libertario Gerardo Huesen, luego de que el tucumano interrumpiera a los gritos el discurso de su compañero de bancada Rodolfo Tailhade. El episodio ocurrió en medio de una tensión creciente entre el oficialismo y la oposición para controlar la agenda parlamentaria, con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como telón de fondo.

El detonante fue el discurso de Tailhade, quien en una cuestión de privilegio comparaba las condiciones de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner con las de represores de la última dictadura militar. Desde el fondo del recinto, Huesen lo interrumpió a los gritos. “¿Quién es el facho que habla?”, reaccionó el diputado kirchnerista, que debió frenar su exposición.

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Al identificar al interruptor, Tailhade no bajó el tono: “Tiene que decirle al diputado por Tucumán que baje la gigantografía de Bussi que tiene en el despacho. ¡Basura!”, lanzó, en referencia al ex represor y comandante del Operativo Independencia, Antonio Bussi. “Hacete el vivo, vos”, remató.

Fue en ese momento cuando Pietragalla dejó su banca. El ex secretario de Derechos Humanos se desplazó por todo el recinto y se puso frente a frente con Huesen, que seguía refunfuñando desde el fondo. Según fuentes del recinto, también se acercaron los diputados Paula Penacca —conocida como “Peneca”— y Mario Manrique. Varios legisladores libertarios rodearon la escena para separar a los involucrados.

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El violento episodio se dio después de que se aprobara la ley Hojarasca

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino de inmediato. “Paren el reloj, por favor. Diputado Pietragalla, ¿puede volver a su banca?”, reclamó desde la presidencia, con insistencia que se repitió varios segundos seguidos. “Por favor, diputado. Por favor, por favor, por favor.

“Está bien, no nos picanteemos”, dijo Menem, antes de retomar el orden y cederle la palabra al diputado Esteban Paulón, que en ese momento estaba con su discurso a mitad de camino. “Gracias, presidente”, respondió Paulón al retomar.

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Para ese momento, la situación ya estaba controlada. Manrique, que salió detrás de Pietragalla, llegó cuando el cruce entre el kirchnerista y Huesen ya había sido contenido.

Antes del incidente con Pietragalla y Huesen, el recinto ya había sido escenario de cruces verbales entre legisladores opositores y Menem por la disputa reglamentaria en torno a la moción presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para pasar a un cuarto intermedio a las 11 y habilitar la sesión opositora. La votación sobre esa moción terminó con 111 votos afirmativos y 131 negativos, lo que despejó el camino para que el oficialismo avanzara con su temario.

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El video muestra escenas del interior de un recinto legislativo. Varios hombres y mujeres vestidos formalmente interactúan, conversan de pie y ocupan bancas con documentos y micrófonos. Se observa a algunos participantes gesticulando mientras hablan, y a otros dándose la mano. Pantallas grandes muestran imágenes del mismo espacio. La arquitectura del lugar incluye columnas, cortinas rojas y un reloj en la pared. Este contenido documenta una sesión parlamentaria o reunión política.

La sesión había sido convocada por el Gobierno con una hora de anticipación respecto de la cita opositora, lo que dejó sin efecto la estrategia de Unión por la Patria (UP) para interpelar a Adorni por sus viajes y su patrimonio.

La Libertad Avanza (LLA) logró reunir 129 diputados para abrir el debate sobre la Ley Hojarasca, la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría y una serie de tratados internacionales. La oposición respondió con una moción para pasar a cuarto intermedio a las 11, que fue rechazada por 131 votos contra 111.

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En ese contexto de disputa reglamentaria, el propio Tailhade ya había encendido el recinto antes del cruce físico con Huesen. La sesión terminó con la media sanción de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos.