El pasajero que vino de Miami con COVID-19 dijo que él declaró su enfermedad ante la aerolínea y pidió la excarcelación

Santiago Solans Portillo, el joven que viajó desde Miami con COVID-19, negó esta mañana las acusaciones en su contra desde el hotel en donde permanece aislado y detenido. Si bien eligió no responder preguntas, su defensa presentó un escrito ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena en donde rechazó las imputaciones y desligó la responsabilidad con la aerolínea que le permitió subir al avión y en la tarjeta de crédito a través de la cual tenía cobertura médica.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Solans Portilli explicó que viajo a Estados Unidos junto a su novia y unos amigos y que se aplicó allí la vacuna de Pfizer. También admitió que horas antes de su regreso se había hecho un análisis en un centro médico que le dio positivo, pero que el médico George Saliba, del consultorio Doctor Now, le aseguró que seguramente era “un falso positivo” y por eso le hizo un certificado de que podía viajar. Allí mencionó a la empresa de la tarjeta de crédito a través de la cual tenía cobertura médica, al señalar que desde allí le indicaron cómo debía proceder.

Al mismo tiempo, el acusado aseguró que él le había enviado a la aerolínea el primer informe médico que hablaba de COVID-19 positivo. Su versión fue confirmada por American Airlines ante el juzgado. La empresa presentó un escrito en donde admitió que hubo un error por parte del personal en Miami que recibió el certificado positivo y le permitió subir igual al avión, precisaron las fuentes consultadas.

No obstante, eso no le quitaría responsabilidad al pasajero. Es que en la documentación que tuvo que llenar en Migraciones aseguró que no tenía la enfermedad.

Solans Portillo es un licenciado en Comercio Exterior y dueño de una marca que se dedica a servicios de hidrolavados de casas y edificios. Quedó detenido el domingo al llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza desde Miami. Se lo acusa de haber viajado con COVID-19 positivo sabiendo que estaba contagiado y de haber presentado un certificado que aseguraba que no tenía síntomas.

La primera información indicaba que había conseguido un certificado que indicaba que no tenía síntomas de coronavirus. Con eso, pudo abordar el vuelo de American Airlines AA921 que llegó esa mañana, a las 10.20, desde Estados Unidos. En el avión viajaban 259 personas y 12 tripulantes. Sin embargo, en el aeropuerto detectaron que podía ser un caso sospechoso al hacerle los controles de temperatura: tenía 38 grados de temperatura.

Fue entonces cuando lo apartaron de la fila y comenzó el operativo para saber qué ocurría. La reglamentación es clara: “en ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de ‘caso sospechoso’ o la condición de ‘caso confirmado’ de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias”.

Fue entonces cuando comenzó a buscarse la documentación del pasajero. Según indicaron fuentes del caso, subió al avión con un certificado que había expedido un profesional de “Doctor Now” en Florida llamado George Saliba que decía: “Santiago Solans Portillo was examined on this day and did not exhibit signs or symptoms suspicious for COVID-19 and it fits to fly back home (traducido: no tenía síntomas de COVID-19 y se encontraba en condiciones para volar de regreso)”, señalaron las fuentes consultadas por Infobae.

Sin embargo, el personal que intervino -Policía de Seguridad Aeroportuaria, Sanidad de Fronteras y la Dirección Nacional de la Migraciones- determinó que en su teléfono tenía un examen anterior. Pertenecía al Centro Medico Nomi Healt también de Florida que se había hecho el 30 de abril y en donde se aseguraba que el joven era COVID positivo. “Se embarcó a las 12 de la noche pero desde las 5 de la tarde sabía que era positivo”, indicaron las fuentes.

Según señalaron fuentes del caso, el joven fue derivado a un hotel para que cumpla el aislamiento. Sin embargo, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que intervino en el caso, dispuso que el pasajero quede detenido allí en el hotel a donde fue remitido: Hotel Cyan de las Américas, ubicado en la calle Libertad 1020, en la Capital Federal.

Es que se lo acusa de violación al artículo 202 del Código Penal que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

La directora de Migraciones Carignano aseguró: “Se fue a vacunar, sabía que tenía Covid y ocultó información para intentar ingresar al país. Ahora está detenido y la pena podría ser de hasta 15 años. Seamos responsables!”

Con la declaración del pasajero detenido, la defensa también solicitó su excarcelación. El juez le corrió vista a la fiscalía para que dé su opinión y luego contestará el planteo. Aún si accediera a dejarlo en libertad, el joven deberá permanecer en el hotel aislado.

