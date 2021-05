La asociación de jueces reclamó “mesura y prudencia” a “las más altas autoridades” del Gobierno por su reacción contra la Corte Suprema

Marcelo Gallo Tagle, presidente de asociación de Magistrados

La Asociación de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de la Nación advirtió su “profunda preocupación” por la “sucesión y el estilo de declaraciones de las más altas autoridades políticas de la Nación a propósito de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia” en el marco de la demanda entablada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en reclamo de la presencialidad en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires.

Aunque el comunicado no identifica a quiénes alude, es claro que los apuntados directos son el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fernández había hablado de la “decrepitud” hecha sentencia, mientras que la ex mandataria aludió a “un golpe contra las instituciones”. No fueron, sin embargo, las únicas voces oficialistas que se oyeron cuestionando el fallo. El ministro de Justicia Martín Soria sostuvo que “el fallo de la Corte lleva al límite el funcionamiento institucional” y habló de un “golpe blando” y el viceministro Juan Martin Mena dijo sobre los jueces del máximo tribunal: “estos muchachos están cebados”. “Formen un partido y ganen las elecciones. Así se gobierna, pero no desde un despacho judicial, y menos cuando están en riesgo la vida y la salud de los argentinos”, reaccionó.

La entidad que nuclea a los jueces y fiscales federales se refirió al tono de esas declaraciones, “más allá de las distintas opiniones y apreciaciones sobre su contenido”. “Esta asociación exhorta a respetar las reglas esenciales del régimen republicano que demandan que cada poder del Estado cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Nacional en acatamiento a la división de poderes”, sostuvo la Asociación.

“Por eso los/las magistrados/as y funcionarios/as judiciales y de los Ministerios Públicos desean con vehemencia que la mesura y la prudencia reinen en los debates políticos y sociales para dar a toda la ciudadanía el ejemplo de respeto a las reglas que rigen la vida democrática”, añadieron.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (csjn)

El presidente de la Asociación Marcelo Gallo Tagle sostuvo que “aquí se ha buscado a la Justicia para buscar la solución” en un asunto “que la política no supo resolver”. Y “cuando se dicta el fallo, conforme a derecho, el que se ve descontento con el fallo ha realizado todo tipo de ataques, como hace 15 meses venimos sufriendo, violentando la división de poderes”, resaltó.

“Se puede diferir el contenido del fallo, pero bajo ningún concepto podemos tolerar que cuando un fallo es adverso o no nos gusta, la mejor manera de denostar ese fallo es utilizar términos que como los que se usaron”, dijo al canal IP Noticias. Cuando le preguntaron qué frase había molestado, el juez respondió con ironía: “¿A qué hora termina el programa?”. Y añadió: “No hubo comentario que no haya sido agraviante, destemplado, falso”.

“Tener que escuchar que la Justicia no trabaja, que la Justicia está cerrada es agraviante porque estamos trabajando muchísimo más que que sin pandemia”, afirmó.

El presidente de la Asociación dejó en claro que la propia entidad no coincide todos los puntos del fallo de la Corte Suprema. La entidad cuestionó que la Corte Suprema haya abordado el tema del traspaso de la justicia nacional a CABA cuando no había motivos para mencionarlo y se necesita una ley.

“Pero eso no justifica avanzar de esta manera, dicen hasta que se trate de una Corte golpista”, afirmó. “El fallo puede ser compartido o no, pero me parece que semejante andanada de ataque para que con estos agravios se le reste valor al fallo no corresponde”, afirmó.

Según dijo, preocupa que “no se haya respetado ninguna pauta republicana, se intentó denostarlo sin contenido. No hacen más que dañar a todas las instituciones, es poco serio, y nos desprestigia a todos. Solo escuché descalificativos pero no escuché un comentario que diga dónde está el error del fallo”. “La Corte cumplió la función para la que le fueron a golpear la puerta porque la política no pudo hacerlo por consenso”, añadió.

