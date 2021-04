Picante cruce entre Fabián Doman y un piquetero que manifestaba en Avenida 9 de Julio: “Cobrás por cortar calles”

En el marco de las manifestaciones que se registraron sobre la avenida 9 de julio, en plena segunda ola de coronavirus, Fabián Doman protagonizó un fuerte cruce con uno de los piqueteros que se encontraba frente al Ministerio de Desarrollo Social.

“Estamos esperando una comunicación del Ministro para que confirme que los compromisos asumidos van a estar”, comenzó explicando Nicolás Caropresi, un integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en diálogo con Radio La Red. “Estamos viendo las imágenes y nos parece que no se guarda distancia social, hay falta de barbijos. Yo entiendo y soy el primero que comprende, sé que hay un 42% de pobreza... Lo entiendo y hasta capaz tenés razón en el reclamo. No me meto en eso. ¿Pero no se puede hacer manifestaciones que no generen más contagios?” , preguntó entonces el conductor del programa, haciendo hincapié en la enorme aglomeración de gente que había en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“Hicimos la manifestación más chica que pudimos, porque podría haber sido el triple que esta, para realmente tratar de cuidar nuestras vidas... Nuestros compañeros se contagian sirviéndole la comida a la gente que no tiene qué comer. Nuestros compañeros y compañeras tienen que elegir entre cuidarse la salud o comer. Lo que menos quisiera es estar hoy acá. Lamentablemente tuvimos que llegar a esta medida, donde tratamos de mantener la distancia y de que vengan menos compañeros” , aseguró el manifestante, cuya agrupación responde a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“Bueno, no lo lograron...”, remarcó Doman, a lo que Nicolás respondió que “tampoco se está logrando que nuestra gente coma”. Y lo que hasta ese momento era una charla cordial comenzó a tomar temperatura.

Las manifestaciones sobre la avenida 9 de julio generaron caos de tránsito en el centro porteño.(Franco Fafasuli)

“¿Entonces qué hacemos? ¿Se contagia todo el mundo y tiramos la toalla? ¿Sabés lo que siente el comerciante al que le van a cerrar y ve que ustedes están como están?” , indagó el periodista. “¿Vos sabés lo que siente un cartonero?”, retrucó el manifestante. “Lo mismo que el ferretero que no llega a fin de mes, no hay ricos y pobres acá”, contestó Doman, subiendo el tono del intercambio de opiniones.

Y prosiguió: “El ferretero no se junta con 5.000 ferreteros más en la 9 de julio a cortar el tránsito, a joderle la vida a todo el mundo y a no tener distancia social. ¿Ustedes tienen coronita y el ferretero no? ¿Sabés por qué no lo hace? Porque no quiere contagiar ni contagiarse” .

“¿Y vos te pensás que mis compañeros vienen acá y dicen ‘me cago en el país y vamos a contagiar a todo el mundo’?”, se defendió Caropresi. “Me parece que es obvio que si vos hacés determinadas cosas, si no guardás distancia social, te vas a contagiar. ¿Qué me vas a hablar del hambre? ¿El fiambrero no tiene hambre? ¿El dueño de un negocio no tiene hambre? ¿El laburante no tiene hambre? ¿El mozo que no tiene trabajo no tiene hambre? ¿Vos sos el dueño del hambre en la Argentina? ¿Vos tenés relación con (Juan) Grabois? ¿Por qué no lo vas a ver directamente a Grabois, que prácticamente es funcionario de este Gobierno? ”, le reclamó Doman.

“No es funcionario, hermano”, afirmó el manifestante, a lo que el periodista volvió a la carga: “Estás haciendo política. Te mandaron a cortar la 9 de julio. ¿Vos te creés que la gente es tonta? Grabois no tiene funcionarios en el Ministerio que vos estás en la puerta? ¿Para qué hacés el show que estás haciendo?”. Y ahí comenzó el momento más tenso...

- N: ¿Vos hacés periodismo o hacés el show del chiste, hermano?

- D: El chiste lo hacés vos que me insultaste y sigo charlando con vos igual. ¿Nicolás de qué vivís?

- N: ¿De qué vivo yo? Qué te importa de qué vivo yo.

- D: ¿No podés contarlo, no?

- N: ¿Vos de qué vivís?

- D: De mi sueldo de periodista en radio y televisión.

- N: Haciendo esto que estás haciendo? Esto es para vos hacer periodismo?

- D: Parte del periodismo es preguntarte a vos, que pertenecés a la agrupación de Juan Grabois que tiene funcionarios en el ministerio de Desarrollo Social, por el show que estás haciendo en la calle cagándole la vida a la gente. Cobrás por cortar calles.

- N: Y vos cobrás por patotearme.

- D: Contame de qué viven vos y Grabois... No podés contarlo al aire y venís a dar clases de moral.

- N: ¿A quién le estoy cagando la vida?

- D: A la gente que no puede laburar, querido, porque le cortás la calle. Lo que cualquier laburante quiere, trabajar, no que ustedes corten la calle y viven de planes sociales. ¿O no estás ahí parado para ver si el Estado te da más guita? Contanos de qué vivís...

- N: No te lo quiero decir.

- D: Porque no podés.

Tras un breve intercambio más y con ambos protagonistas ya notoriamente ofuscados con el otro, Doman le puso final al acalorado debate.

