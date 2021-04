Fabián Doman contó en Intratables cómo se enteraron en vivo que Diego Brancatelli tenía coronavirus: “No me toque nadie, soy positivo”

El comienzo de Intratables con Fabián Doman y parte del panel aislado (América)

“Luego de realizarme PCR, di positivo de COVID. Ahora aislado y esperando que todo esto pase rápido”, escribió Diego Brancatelli en su cuenta de Twitter este viernes por la mañana. El periodista, parte del panel de Intratables (América), recibió el resultado de su testeo en vivo, mientras en el programa entrevistaban al actor Diego Peretti. Por ese motivo, en la producción tomaron la medida de aislar a los contactos estrechos de Brancatelli, entre ellos, Fabián Doman, por lo que el programa estuvo a cargo de Carolina Losada.

“¿Dónde estará el conductor de este programa?” se preguntó Losada a modo de presentación. Doman apareció vía zoom desde su aislamiento para contar su versión de la noche del jueves. “Algunos de los que estuvimos anoche, como Gustavo Grabia, Paulo Vilouta, Débora Plager y Diego Peretti como invitado, estamos aislados hasta el día martes, como consecuencia de una serie de situaciones que pasaron en vivo”, señaló el conductor antes de narrar el detrás de escena de los últimos instantes de la noche del jueves.

Doman contó que mientras finalizaba la entrevista con Peretti, de reojo lo observaba a Brancatelli muy quieto. Cuando terminó el programa, ya lo notó extremadamente preocupado. “Sale al pasillo y dice ‘no me toque nadie, a quién le doy el micrófono, soy positivo de coronavirus’”, relató. A esa hora quedaban algunos productores y el conductor, que escucharon como el panelista se acababa de enterar de la noticia.

El tweet de Diego Brancatelli confirmando su positivo

Brancatelli se había hisopado porque tenía previsto un viaje y el resultado le llegó en ese momento. “Me dijo ‘soy asintomático, me siento perfecto’, pero estaba muy preocupado. Su familia está bien, él está bien y Dios quiera que siga transitando así la enfermedad”, agregó Doman, que destacó el comportamiento de su compañero. “Diego empieza a pedir disculpas, como siguió haciendo todo el día de hoy, claro que él no tiene la culpa”, señaló en referencia a esa sensación que suele pesar sobrelos contagiados.

De inmediato, el conductor evaluó con la producción los pasos a seguir para la continuidad del programa. Lo primero era evaluar los contactos estrechos: la gente de maquillaje, de vestuario, Grabia que estaba sentado a su lado y el propio Doman, teniendo en cuenta los eventuales acercamientos a la posición del panelista. “Gustavo y yo nos hisopamos y nos dio negativo, lo vamos a volver a hacer domingo o lunes”, señaló el conductor, que remarcó que Brancatelli no fue a trabajar con coronavirus y de inmediato lo avisó. “Si no hubiese tenido previsto viajar, no se hubiese enterado”, evaluó.

Casi en simultáneo con el positivo de Brancatelli, se conoció el de Martín Candalaft, que presentaba malestares desde el miércoles a la mañana. Por ese motivo, el siguiente paso fue evaluar la cadena de contagios, que relató cada uno de los involucrados desde sus posiciones remotas.

Carolina Losada al frente de Intratables (Captura: América)

Débora Plager recordó que martes y miércoles había salido vía zoom y que el jueves su posición respecto a la de Diego era lejano, pero que, por precaución, el canal había decidido el aislamiento. “Acato lo que decidieron las autoridades sanitarias. Voy a esperar las 72 horas, me voy a hisopar durante el fin de semana para con un hisopado negativo poder retornar las actividades con tranquilidad, no solo por uno sino para no contagiar al resto”.

Por su parte, Vilouta contó con un poco de humor y otro de resignación, que transita por su cuarto período de aislamiento. “Ya sé como se trata la cosa. Esto que estamos viviendo nosotros lo está viviendo la Argentina, donde todos tenemos amigos, familiares y compañeros de trabajo que están pasando momentos muy complejos, con una situación sanitaria delicada”, analizó el periodista que en agosto del año pasado había dado positivo. “Tenemos la ventaja de poder hacer el programa de esta forma y con la tranquilidad que tanto Diego como Martín están llevándolo bien”, agregó.

Doman y Losada, conducción compartida (Captura America)

A su turno, Grabia relató quese trataba de su tercer aislamiento -sin resultados positivos- y contó que su posición en el piso era la más cercana a Brancatelli. “Pero no solo ayer, también el lunes y el martes. Dada esa situación, era importante hisoparme porque si me daba positivo tenía que avisarle a la gente con la que había estado las 48 horas anteriores”, señaló el periodista deportivo destacando la importancia de hacer la cadena.

También se sumó Claudio Savoia, que había recibido en ese momento el resultado negativo de su hisopado. “Yo estuve con Diego el miércoles a la noche y a Martín hace nueve días que no lo veo. Es importante el hisopado más que por nosotros por la gente con la que tuvimos contacto”, señaló en coincidencia con sus colegas.

Luego, Doman, que había hecho pública su vacunación, manifestó la importancia de que los inoculados cumplan el aislamiento: “Aun vacunado uno transmite y uno se enferma, que quede esto muy claro”, afirmó, antes de empezar con el habitual debate intratable, con un esquema diferente pero con la intensidad de siempre y un impacto al final. Porque aún desde su aislamiento y su positivo, Brancatelli no puso a descansar su oficio de periodista. Y cuando el programa se terminaba, cruzó mensajes con Doman para confirmar la impactante noticia de la muerte de Mario Meoni, el ministro de Transporte de la Nación.





SEGUIR LEYENDO: