Daniel Gollan: “Por suerte ahora las autoridades de la ciudad de Buenos Aires están preocupadas por la realidad”

En un nuevo informe epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, envió un mensaje irónico a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Fernán Quirós, quienes en las últimas horas reconocieron que si suben los contagios de coronavirus se deberán tomar mayores restricciones.

“Si bien habíamos tenido matices en el año anterior, no habíamos tenido estas diferencias tan grandes de diagnóstico. Por suerte ahora hemos visto que las autoridades de la Ciudad Autónoma están preocupadas por la realidad, la ocupación al 100% de las camas de terapia intensiva en el sector privado, una situación casi extrema en el sector público también. Ante eso, esperamos y anhelamos que podamos consensuar nuevamente y de acuerdo al diagnóstico correcto las políticas a futuro, porque las políticas de restricción a la circulación dan resultado”, expresó el funcionario bonaerense.

La frase de Gollan se traslada a lo ocurrido hace casi dos semanas, cuando el gobierno nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires no lograron ponerse de acuerdo en unificar las restricciones para el AMBA, sobre todo con respecto a las clases presenciales, un tema que llegó a judicializarse y espera resolución de la Corte Suprema.

“Lamentablemente y por primera vez desde que comenzó la pandemia no hubo consenso en este diagnóstico entre las partes que hacen al AMBA. El gobierno de la Ciudad llevó una postura muy optimista, de que tenían la situación controlada, y un modelo matemático por el cual nos decían ‘las terapias intensivas no van a saturar nunca’. Nosotros les planteamos que nos parecía que era un diagnóstico erróneo por lo que estábamos observando. Pero obviamente, después de lo que hemos vivido estas últimas tres semanas, dejan muy en claro que el diagnóstico nuestro era el correcto”, agregó Gollan.

A pesar de esto, el titular de la cartera sanitaria llamó a tomar medidas en conjunto y advirtió que si bien los datos muestran que los contagios bajaron, “no alcanzan para evitar la saturación y colapso del sistema sanitario”. Ante esto, adelantó que deberán tomarse nuevas restricciones, aunque aún no aclaró cuáles serán: “Vamos a tener que pensar en nuevas medidas acotadas en el tiempo. Necesitamos tener conciencia de que no es suficiente decir que la curva dejó de crecer y se está estabilizando, si no que necesitamos que la curva baje drásticamente. El sistema del país no va a soportar 30 mil casos diarios”.

Con respecto a este punto, el funcionario dijo que no se puede hablar de amesetamiento por la alta cantidad de casos diarios pero admitió que “es una buena noticia” que la curva dejara de crecer a la velocidad que lo hacía diez días atrás: “Con este nivel de casos hablar de que estamos conformes y pensar que tenemos por delante un escenario en el que no vamos a tener saturación del sistema no es la verdad”, aclaró.

“Hemos aumentado la cantidad de testeos con pico de 30 mil por día y promedio de 22 mil. La positividad de los testeos que venía con línea ascendente se estabilizó y hay un leve descenso, en línea con el resto de las variables”, añadió el Ministro.

En esta línea, destacó la importancia de haber vacunado a casi la totalidad de los trabajadores de la salud: “El sistema ya habría colapsado. Con la agresividad de este virus, en los hospitales lo único que se escucha es el ruido del oxígeno y eso vuela en el ambiente por más de que se tomen todos los recaudos. Con estas cepas si nuestro personal de salud no estuviera vacunado estarían diezmados los planteles y no se nos están enfermando. La vacunación nos permite cuidar a los que cuidan y que no se nos caigan los planteles”.

La preocupación en el AMBA pasa por la ocupación en las terapias intensivas (Franco Fafasuli)

“Tenemos una gran esperanza de volver a consensuar con la ciudad de Buenos Aires medidas que estén a la altura de lo que se necesita y en un tiempo acotado tener una perspectiva diferente sobre la realidad de nuestro sistema sanitario y de la realidad en general que produce la pandemias en nuestra provincia y nuestro país”, cerró Gollan.

Por su parte, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, adhirió a los dichos del ministro de Salud, habló de la importancia de nuevas restricciones para bajar la circulación pero no anticipó a dónde estarán enfocadas ya que, explicó, en el gobierno bonarense esperan poder coordinarlas con Nación y CABA.

Para justificar esto, el funcionario se refirió a las ocupaciones de camas de terapia intensiva en ambos distritos: “En el AMBA tenemos unas 750 camas libres, una ocupación del 76% del sistema sanitario. En el interior, fuera del AMBA, tenemos 600 camas, lo que es una ocupación del 55%. En todo el territorio el promedio es de un 69% de ocupación. Según los datos de Quirós, en CABA hay un 82% de ocupación en el sistema público de camas y un 88% en el privado. Son 1000 camas ocupadas entre los dos y quedan 140 camas libres”.

A estos datos, Bianco le sumó que “las derivaciones se están realizando de manera interjurisdiccional” y volvió a insistir en que ambas jurisdicciones deben “tomar el mismo tipo de medidas y cumplirlas”.

