Corrupción en la obra pública de Chubut: condenaron a ex funcionarios por asociación ilícita, exacciones y cohecho

Ex funcionarios del Gobierno de Chubut fueron hallados culpables por hechos de corrupción cometidos en el marco de una asociación ilícita que funcionó durante la gestión del fallecido ex gobernador Mario Das Neves, señalado como líder de esa organización en la sentencia (Télam)

Ex funcionarios del Gobierno de Chubut fueron hallados culpables por hechos de corrupción cometidos en el marco de una asociación ilícita que funcionó durante la gestión del fallecido ex gobernador Mario Das Neves, señalado como líder de esa organización en la sentencia.

Las sentencias se conocieron en el marco de la causa llamada “Revelación”, en la que se investigó el accionar de empresarios y funcionarios públicos que se repartían los dividendos de la obra pública con sobreprecios.

El tribunal conformado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales; consideró probado que “existió una asociación ilícita creada y liderada por el gobernador Mario Das Neves para cobrar coimas de la obra pública” y sugirió que “se investigue a todos los funcionarios actuales y pasados que cobraron sobresueldos en esa época”.

En primer lugar, los jueces no hicieron lugar a los planteos de nulidad realizados por los distintos abogados defensores y rechazaron la incompetencia y que prescribieron los plazos legales. Además, no se hizo lugar al argumento de inconstitucionalidad de asociación ilícita.

Y según informó el portal ADNSur, antes del veredicto, el juez Mariano Nicosia manifestó que “en la asociación ilícita, tres de los imputados admitieron la existencia de una organización criminal montada en la estructura del gobierno” y aclaró que “Cisterna y Martín Bortagaray la desconocieron pero otros la admitieron y hay elementos de prueba”, expresó.

Además señaló que “se estableció desde y hasta cuándo duro la organización y fue clave el testimonio de Pablo Oca, con admisión de culpabilidad, como también los hicieron Diego Correa y Diego Luters”; detalló que ésta operó “desde diciembre de 2015 hasta la desaparición física de Das Neves”.

Según precisó, “primero en cabeza de Cisterna y luego en cabeza de Correa, los mismos cheques pasaron de uno a otro. El reconocimiento realizado por Oca, Luters y Correa fue avalado por los empresarios de la construcción”.

Este miércoles fueron hallados culpables -las penas serán dadas a conocer el viernes próximo- el ex jefe de Gabinete de Das Neves, Víctor Cisterna; el ex ministro de Economía, Pablo Oca; el ex ministro de Infraestructura, Ricardo Pagani y el ex ministro de Desarrollo Social, Martín Bortagaray; todos ellos por la figura de “asociación ilícita, exacciones y cohecho”.

En tanto, Gonzalo Carpintero, el secretario privado de Das Neves, fue condenado por enriquecimiento ilícito y el empresario Martín Castillo por cohecho activo; es decir, el pago de coimas.

Alejandro Pagani, ex ministro de Infraestructura de Chubut, al momento de quedar detenido

La causa “Revelación” investigó el desembolso de dinero por parte de empresarios de la construcción a cambio de que se liberen o aceleren pagos de certificados de obras públicas. Los mismos empresarios manifestaron que los aportes iban del 3 al 5% del total del costo de la obra ejecutada.

La investigación se consolidó como una derivación de otra causa por corrupción denominada “Embrujo” donde también se condenó a otros funcionarios por favorecerse de fondos públicos direccionando la adjudicación de obras.

En uno de los allanamientos realizados por la causa “Embrujo” apareció una nómina de funcionarios, periodistas, dirigentes políticos y sindicales con un monto de dinero asignado para cada uno.

Así nació el 23 de mayo de 2018 la causa “Revelación”, cuya sentencia se conoció ayer, luego de que los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez expusieron “sobreabundantes pruebas” que concluyeron en la existencia de una “asociación ilícita que empezó a funcionar a partir del tercer Gobierno de Das Neves, desde diciembre del 2015”.

La causa llegó a tener más de 60 imputados, la mayoría de ellos empresarios, quienes solicitaron y obtuvieron la suspensión del juicio a prueba tras admitir su culpabilidad a cambio de realizar obras con fines sociales y trabajos comunitarios.

SEGUIR LEYENDO: