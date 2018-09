Por orden del juez Sergio Pineda, y a pedido de los fiscales Marcos Napoli y Héctor Iturrioz, también se detuvo al ex ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. Ambos quedaron implicados en la causa luego de la declaración de otro de los ex funcionarios detenidos, el ex asesor de de la Unidad Gobernador, Diego Lüters, que los involucró dentro de una estructura dedicada a cobrar coimas por parte de empresarios.