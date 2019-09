La crisis social y económica que eclosionó esta semana con la muerte de dos docentes en un accidente de tránsito fatal y los incidentes en la legislatura provincial y en la sede de gobierno no es una novedad. Desde hace nueve semanas Chubut no tiene clases, se discontinuó el pago de la obra social, los juzgados y los hospitales funcionan solo para emergencias y se paralizó la actividad pública porque Arcioni, luego de ser reelecto el 9 de junio y felicitado por Sergio Massa, comenzó a pagar los salarios en cuotas o directamente a no pagarlos.