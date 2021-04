Axel Kicillof habló con Alberto Fernández, se mantiene en alerta por la ocupación de camas y se plegará a las nuevas restricciones

Axel Kicillof (Gobierno PBA)

“El sistema de camas está en un 70% de ocupación en el AMBA, cosa que nos empieza a preocupar”, explicaba el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ante la consulta de Infobae. Todo fue frenético entre esa declaración y la tarde noche de este miércoles. La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es la primera referencia que utilizan en la administración bonaerense para determinar cuál es el cuadro de situación en la creciente segunda ola de coronavirus que tendrá mayores restricciones de actividades. Por eso, este miércoles y con ese dato en alza, Kicillof aceleró los llamados y las negociaciones tanto con algunos intendentes del conurbano y con el presidente Alberto Fernández.

En la tarde de hoy, mientras se definían los detalles de las nuevas restricciones, los intendentes peronistas del Conurbano mantenían una reunión virtual con Kicillof. Allí le pidieron medidas más robustas enfocadas en el transporte, el comercio y para la educación. Pero la decisión final no será autónoma.

Kicillof les dijo que hay que acompañar e ir detrás de lo que disponga que defina Nación. Los intendentes peronistas coincidieron. Previo a la reunión de este miércoles, los jefes comunales -que gobiernan distritos de la Tercera sección electoral- tuvieron su propio encuentro virtual. Allí habían adelantado poner el ojo en los contagios en las escuelas producto de la presencialidad. Hoy lo repitieron ante el gobernador. Y, efectivamente, la educación volverá a la modalidad virtual en sus tres niveles desde este lunes y hasta el 30 de abril.

“Muchos intendentes estamos pidiendo que se restrinja más la circulación en el conurbano porque nuestra primera preocupación es la salud”, señaló, por ejemplo, Alberto Descalzo, de Ituzaingó.

Una vez que finalizó la videoconferencia con los intendentes, el gobernador se comunicó por teléfono con Alberto Fernández. Según reconstruyó Infobae, Kicillof volvió a decirle al primer mandatario que se plegará a lo que defina la administración central y, en la conversación que duró aproximadamente 15 minutos, le dio un diagnóstico de la reunión que había finalizado con los jefes comunales.

Además de las medidas restrictivas la lupa no escapa de la situación hospitalaria. En el AMBA, la ocupación de camas de terapia está al 69,8% promedio.

El sector privado está más tensionado que el sector público y hay municipios que superan ese promedio como por ejemplo en Malvinas Argentinas. Hasta este martes, entre el sector privado y público integrado quedaban ocho camas de cuidados intensivos disponible en ese distrito del noroeste del conurbano bonaerense. Los casos se agudizan en otras comunas como Exaltación de la Cruz, Berisso o Berazategui.

“Nosotros miramos constantemente cómo está el nivel de ocupación de cama. Es nuestro primer termómetro”, explican en la gobernación bonaerense. Después del factor ocupacional de camas le siguen la cantidad de contagios y la suba en la positividad de los testeos. Además del incremento, o no, de los llamados a la línea 148 como proyección a días futuros. En el rebrote del verano pasado, lo primero que creció fueron las consultas a la línea 148 ante la aparición de síntomas que luego se tradujo en aumento de casos.

Kicillof en reunión virtual con intendentes (Gobierno PBA)

En La Plata explican que, en parte, están atados al posicionamiento que adopte el gobierno de la Ciudad que pareciera tener un plan más laxo en cuanto cierres comerciales y mayores restricciones hacia la nocturnidad.

“El argumento de que se están liberando camas de no Covid en el sistema de salud y reemplazando por camas de Covid no nos parece un argumento muy valedero. Lo que estamos viendo nosotros es que por cada cama no Covid que se recupera hay tres o cuatro casos covid que requieren cama”, dijo esta mañana la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García en declaraciones a radio La Red.

La semana pasada en la provincia de Buenos Aires se superó el pico de ocupación de camas de terapia desde el momento en que se desencadenó la pandemia. El 11 de septiembre del 2020 fue el récord de camas ocupadas. Ese día se llegó al 65% de ocupación. Esta semana alcanzó el 69,9%.

Las restricciones que vaya a tomar la administración provincial están atadas a la negociación con el gobierno nacional y de la Ciudad. La postura de Kicillof es sostenida: ir hacia un cierre fuerte durante 15 días. Con esa idea fue el jefe de Gabinete bonaerense y el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak a las reuniones de la semana pasada en la Casa Rosada. No lograron hacer imperar esa idea. El jefe de ministros bonaerense le dijo a Infobae que, durante esa instancia de negociación, el gobierno porteño le aseguraba a la provincia que su sistema de salud no iba a colapsar. “No nos mostraron sus proyecciones, los que nos decían es que no les parecía necesario cerrar por 15 días porque su sistema sanitario no estaba en peligro”, detalló el funcionario provincial.

A la par de los cierres que espera el gobierno, la administración de Kicillof mantiene esta semana la vacunación aunque lejos del ritmo récord del último viernes, cuando se aplicaron 99.891 dosis. Con stock hasta los primeros días de la semana que viene, la expectativa es que lleguen más vacunas en el correr de esta semana. Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires lleva aplicada 2.277.602 dosis.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó este miércoles que no existía confirmación sobre el arribo de nuevos cargamentos; aunque reconoció que continuaban las negociaciones para que el plan de vacunación pueda seguir en marcha con las vacunas que se adquirieron hasta el momento.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 14 de abril de 2021 que, en las últimas 24 horas, se registraron 368 muertes (la cifra de fallecidos más alta desde fines de octubre de 2020) y 25.157 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia en el país asciende a 2.604.157 y las víctimas fatales son 58.542.

De los nuevos 25.157 casos, 13.241 son de la provincia de Buenos Aires, 2.658 de la ciudad de Buenos Aires, 167 de Catamarca, 247 de Chaco, 261 de Chubut, 165 de Corrientes, 1.841 de Córdoba, 609 de Entre Ríos, 92 de Formosa, 76 de Jujuy, 207 de La Pampa, 79 de La Rioja, 966 de Mendoza, 128 de Misiones, 183 de Neuquén, 253 de Río Negro, 261 de Salta, 233 de San Juan, 486 de San Luis, 243 de Santa Cruz, 1.697 de Santa Fe, 223 de Santiago del Estero, 120 de Tierra del Fuego y 721 de Tucumán.





