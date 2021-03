Horacio Rodríguez Larreta: “El rumbo de la economía me genera muchísima preocupación”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló de la agenda publica nacional e hizo énfasis en la el rumbo de la economía: “Me genera muchísima preocupación”, advirtió. Asimismo, criticó la falta de un plan por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, el avance del gobierno nacional sobre la Justicia –con la designación de Martín Soria–, y la falta de vacunas.

“ La economía me genera muchísima preocupación. Y siendo sincero, no me tranquilizan las declaraciones de (Martín) Guzmán diciendo que en Argentina está todo planeado y bajo control con una inflación que lleva tres meses seguidos en 4% ”, aseguró Larreta en declaraciones a Radio Mitre.

En tal sentido, recordó que “la inflación le come el bolsillo a los que menos tienen” y se preguntó cuál es el plan que tiene el gobierno nacional para hacer frente a esto. “Me cuesta hasta opinar porque no hay un plan claro. Te dicen que el plan es el presupuesto pero allí hay una inflación proyectada del 29%. Los tres primeros tres meses vienen con inflación alta. La verdad me preocupa muchísimo la caída de la activa y la inflación”, enfatizó.

Personal sanitario del hospital Argerich recibe la dosis de la vacuna Sputnik V. (foto de archivo)

Larreta se refirió además a la falta de vacunas. “Es el tema más importante. El más urgente. Todo el tratamiento del virus, todo lo que hace al cuidado de la gente, los testeos, el cuidado de los protocolos”, señaló.

En tal sentido, explicó que “se está haciendo un gran esfuerzo para cuidar los protocolos en las escuelas” e informó que “el nivel de contagio en los colegios es muy parejo con el del resto de la ciudad. Quiere decir que la vuelta a clases no ha generado un nivel de contagio adicional”.

El jefe de gobierno destacó que la Ciudad aplicó ya 200 mil vacunas y cuenta con 44 mil turnos programados para esta semana. “En la ciudad tenemos un millón 250 mil personas contempladas en los grupos de riesgo. Sobre ese millón doscientos tenemos vacunada ya un 16% de la población de riesgo. Para el fin de esta semana vamos a llegar al 97% del personal de salud”, precisó.

“Nosotros decidimos empezar por los mayores de 80. Ya tenemos 60 mil vacunados y para el fin de esta semana vamos a estar en el 70% de cobertura de los mayores de 80″, añadió Larreta pero manifestó su clara preocupación respecto al faltante de dosis: “ Lo que no tenemos es previsión de cómo sigue la provisión de vacunas ”.

El jefe de gobierno porteño advirtió sobre este tema luego de que ayer la ministra Carla Vizzotti admitiera que no hay vacunas. “Eso nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos 200 puntos de vacunación preparados, 1500 personas asignadas al proceso de vacunación. Nos quedan muy pocas vacunas porque se aplican enseguida”, recalcó.

Martín Soria junto a Cristina Kirchner

Finalmente, el Jefe de Gobierno porteño advirtió por el avance de Cristina Kirchner en las decisiones de Alberto Fernández y consideró que el nuevo ministro de Justicia representa “lo contrario de lo que la Argentina necesita”.

“Me preocupa haber estado más de una semana sin ministro. Y los discursos duros de Martín Soria contra la Justicia atentan contra la división de poderes. Tiene antecedentes de poco vuelo para un cargo tan importante. Todo el avance del gobierno, que encabeza la vicepresidenta sobre la justicia, me preocupa muchísimo ”, concluyó.

