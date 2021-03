Martín Guzmán: “Extrapolar la inflación del primer trimestre al resto del año es un error”

Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, habla con Reuters durante una entrevista en su oficina en Buenos Aires. 11 mar, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Tras el alza inflacionaria que se viene registrando desde diciembre del año pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “ extrapolar la inflación del primer trimestre al resto del año es un error ”.

“Hay cuestiones que tienen que ver con cómo elegimos manejar la política económica y otras cuestiones que son coyunturales y que se manifiestan en los primeros meses del año”, aseguró el funcionario en una entrevista con el canal La Nación+.

La tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto claro sobre los precios. La inflación se va a ir reduciendo mes a mes (Martín Guzmán)

Guzmán ratificó la meta del 29% de inflación planteada en el Presupuesto, aún cuando la inflación de enero y febrero obligarían a un índice menor al 2% mensual en el resto del año para cumplir ese objetivo.

En ese marco, el ministro de Economía reiteró que el Gobierno tiene un objetivo de depreciación del tipo de cambio de alrededor del 24% y en ese sentido agregó que se decidió “concentrar una parte importante en los primeros meses del año”.

“Aquí hay una coordinación entre las políticas macroeconómicas que lleva adelante el Ministerio de Economía y las que lleva adelante el Banco Central. La tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto claro sobre los precios. La inflación se va a ir reduciendo mes a mes”, aseguró Guzmán.

Y agregó: “Hay una dinámica de los primeros meses del año que nosotros esperábamos y también esperamos que este problema vaya resolviendo de una manera gradual y consistente”.

“La inflación es un mal que distorsiona todo el funcionamiento de una economía y le pega más a quien más abajo está en la escala de ingresos. Bajarla es un proceso que el gobierno conduce pero que conlleva una responsabilidad colectiva”, aseguró.

El titular del Palacio de Hacienda insistió con que el presupuesto 2021 es la guía del programa macroeconómico. “Debemos construir una cultura de planear y cumplir. Eso es lo que estamos haciendo”, afirmó el ministro.

En otro tramo de la entrevista, Guzmán se refirió a la actualización de las tarifas de servicios públicos y en ese sentido, dijo que el gobierno anterior dispuso aumentos que fueron del orden de “los miles por ciento”.

Bajarla es un proceso que el gobierno conduce pero que conlleva una responsabilidad colectiva (Martín Guzmán)

“En 2018 cuando se da un cambio brutal en el mundo, cuando colapsa el modelo económico, empieza un proceso de devaluación muy fuerte. Ese proceso no la pudo frenar nunca el gobierno anterior y termino con todos los índices deteriorados. Perdió las elecciones, porque la gente entendió que ese era un modelo que no funcionaba. No hay nada más desestabilizante para la actividad económica que un salto devaluatorio”, consideró.

Y añadió que para evitarlo, hay que tener consistencia en el manejo en la macroeconomía. “Por eso hay que tener cuidado en el déficit fiscal y eso nos lleva al tema de los subsidios”, remarcó.

Por último, se refirió a la negociación que lleva a cabo el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar el préstamo stand by por USD 45.000 millones y ratificó que si bien mayo es una fecha plausible para lograr un entendimiento, no está establecida como límite.

En ese contexto, aseguró que el Frente de Todos nunca hubiera acudido al FMI. “El Gobierno anterior trajo al Fondo a la Argentina, nosotros ahora debemos resolver el problema pero no tenemos los dólares para pagarle. No tenemos hoy 45.000 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos”, finalizó.

