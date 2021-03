Horacio Rodríguez Larreta se bajó del acto en Casa Rosada para no cruzarse con Gildo Insfrán: “Condeno enérgicamente lo que sucede en Formosa”

Rodríguez Larreta, esta mañana: encabezó su propio acto por el Día de la Mujer





El acto realizado este mediodía en Casa Rosada por el Día de la Mujer tuvo una fuerte significancia política por la presencia de dirigentes como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Pero también hubo una ausencia que llamó la atención de los organizadores: la del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, Horacio Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta abandonó en las últimas horas el aislamiento que debió realizar por sus vacaciones familiares en Brasil. Sin embargo, decidió no estar presente en el Museo del Bicentenario. Ante la consulta de Infobae, el entorno del dirigente explicó los motivos: “Horacio decidió no asistir al acto en la Casa Rosada. Consideró que no es un día para compartir una actividad con el gobernador de Formosa”.

El jefe de Gobierno e integrante de Juntos por el Cambio declaró al respecto: “ Me solidarizo con todos los formoseños y condeno enérgicamente lo que está ocurriendo en esa provincia. Lo que sucedió en estos días es consecuencia de muchos años avasallando las instituciones y que en muchas situaciones no se respeta la Constitución como la aduana interna que se estableció y que impide a las personas la libre circulación ”.

Este fin de semana hubo expresiones del “ala dura” del PRO sobre lo que sucedió en Formosa el viernes, cuando miles de personas salieron a las calles en contra de las nuevas restricciones impuestas por el gobernador frente a un rebrote de casos de coronavirus. Patricia Bullrich, quien emerge como rival interna para Larreta de cara a las elecciones, viajó personalmente con otros dirigentes a la provincia y participó de las movilizaciones que se realizaron durante el fin de semana y que perduran este lunes.

Patricia Bullrich, en Formosa, participa de las manifestaciones

Rodríguez Larreta encabezó esta mañana su propio acto por el Día de la Mujer junto a su vicejefe, Diego Santilli. Pese al faltazo en la Rosada, sus colaboradores aclararon que la Ciudad adhiere al acta firmada por el Presidente y por todos los gobernadores denominada “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de Género”.

En el documento, los dirigentes se comprometen a integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales.

Además se buscará promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad.

También se comprometen a garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género.

Para eso los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.





