Qué dice el primer informe de la autopsia sobre el cuerpo de Patricio Farcuh, el último dueño de OCA

“Insuficiencia cardíaca aguda”. El informe preliminar de la autopsia que recibió la fiscal Mariana Albisu es breve pero contundente sobre la causa de la muerte del empresario Patricio Farcuh, que tenía apenas 43 años: tuvo una falla severa en el corazón y no hubo forma de reanimarlo. Sin embargo, la fiscal esperará las pericias complementarias, que pueden tardar varios días.

“Tuvo una falla en el corazón. El resultado preliminar de la autopsia coincide con las circunstancias y con los testimonios recogidos en el lugar”, dijo a Infobae una fuente de la investigación.

En 2013 dio el gran salto en su carrera al convertirse en propietario de OCA, uno de los mayores correos privados y de servicios logísticos de Latinoamérica, del cual fue presidente y CEO hasta febrero del 2019, cuando fue apartado de la firma poco antes de que se decretara su quiebra.

Según las fuentes consultadas, Farcuh se desplomó al piso minutos antes de las 20 del sábado pasado. A esa hora, en su casa solo estaban sus hijos, menores de edad, y personal doméstico.

El empresario fue encontrado en la puerta del baño y luego fue trasladado hasta su cama, donde personal del barrio privado intentó reanimarlo, según consta en el expediente judicial.

Farcuh se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires, fue Doctor Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de esa misma casa de estudios y tenía un Master en Administración de Empresas por el IAE Business School, de la Universidad Austral.

Cuando cumplió 33 años, cofundó el Grupo RHUO (Recursos Humanos Organizados), mediante el cual agrupó varias compañías y, entre otras actividades, organizó congresos, convenciones y sesiones privadas entre empresas y oradores internacionales de renombre. Previamente, había desarrollado una serie de startups de servicios generales y luego formó una serie de emprendimientos dedicados a selección de ejecutivos, la búsquedas de profesionales, el desarrollo de talentos, el marketing y la logística.

Al momento de su muerte, la situación económica personal del empresario evidenciaba dificultades.

Aunque en principio no había dudas sobre las causas de su fallecimiento, la fiscal ordenó una autopsia en la Morgue de La Plata. El informe preliminar habla de una “insuficiencia cardíaca aguda”, que se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre como debería hacerlo. No hay marcas en el cuerpo por lo que los investigadores por ahora descartan otra circunstancia aunque esperarán el resultado de las muestras de laboratorio.

Durante ese tiempo, Farcuh protagonizó duros enfrentamientos con el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, a quien acusó de querer quedarse con la firma de correo, y recibió una denuncia de la AFIP por supuestos desvíos millonarios y malversación de fondos de su compañía entre 2016 y 2018.

Incluso se llegó a conocer una filmación interna de la empresa, en la que se ve cómo el líder sindical y un puñado de dirigentes camioneros echaron al empresario de su oficina para luego impedirle el ingreso. Ese material fue aportado por el propio Farcuh a la Justicia, en el marco de una causa en la que se lo investigaba por el no pago de aportes patronales, por la apropiación de las retenciones del impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, por montos millonarios.

Posteriormente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abrió una causa en su contra por supuestos desvíos millonarios y malversación de fondos de su compañía entre 2016 y 2018.

Los lazos entre Moyano y Farcuh siempre estuvieron bajo sospecha , incluso después de que el empresario declarara ante la Justicia que el sindicalista le había “tomado” su compañía para vaciarla y firmar contratos con firmas vinculadas al Sindicato de Camioneros.

“No sé por qué dicen que es mi testaferro”, declaró Farcuh en 2018, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en A24.

