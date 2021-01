Tras anunciar su candidatura a diputada, Elisa Carrió se reunió con Patricia Bullrich

Luego de haber confirmado su reciente acercamiento con Mauricio Macri y de anunciar su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, Elisa Carrió se reunió este sábado a solas con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad, que en el último tiempo se mostró como una de las principales figuras de la oposición, visitó en su casa de Exaltación de la Cruz a la líder de la Coalición Cívica, quien fue además una de las artífices de la alianza Cambiemos para las elecciones de 2015.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, todo surgió a partir de un Zoom que compartieron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio , en el que se propusieron como objetivo inmediato la elaboración de un informe para analizar la situación electoral del espacio en territorio bonaerense.

En este contexto, apareció como necesaria una reconciliación entre el sector de Macri y el de Carrió, quien hace poco festejó su cumpleaños rodeada de varios referentes de la oposición, entre los que no estaban ni el ex Presidente ni Bullrich.

Además, recientemente “Lilita” ratificó que se va a presentar en las elecciones legislativas de este año, tras haber estado un tiempo alejada de la política después de renunciar a la banca que tenía, justamente, en la Cámara baja.

“No descarto ni ser candidata a diputada, ni descarto ser candidata a gobernadora en 2023, porque creo que hay que limpiar en serio la provincia de Buenos Aires”, expresó durante una entrevista.

Si bien no trascendieron muchos detalles de la reunión de este sábado, fue la ex ministra de Seguridad la que reveló la conversación que mantuvo con Carrió en su calidad de presidenta del PRO, a través de una foto que compartió en sus redes sociales, en la que se las ve a ambas sentadas en el patio de la vivienda.

“Ratificamos los valores que nos unen en la República, para construir un país en el que el trabajo y la prosperidad sean las metas. Y para que Juntos por el Cambio los levante bien alto. Trabajaremos en conjunto por un país en libertad”, escribió la ex funcionaria en su cuenta de Twitter.

La líder de la Coalición Cívica, en cambio, se limitó a publicar la misma imagen en la que se las ve a las dos sonrientes, pero no hizo ningún comentario al respecto. Quien sí habló fue el actual presidente de su partido, Maximiliano Ferraro, quien manifestó: “En las coincidencias y diferencias con Patricia Bullrich trabajamos para sostener y defender los valores de la República y la libertad, construir una Argentina distinta y fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio”.

No es la primera vez que Carrió recibe en su casa a dirigentes de la alianza opositora. De hecho, a finales de octubre pasado invitó a su propiedad al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a la diputada Maricel Etchecoin, y al propio Ferraro, con quienes buscó “consolidar el equipo y trabajando juntos”.

Según revelaron en aquel momento a Infobae fuentes del entorno del mandatario de la Ciudad de Buenos Aires, este encuentro había sido pactado “para reafirmar una relación política que se consolidó en estos años en la Provincia y la Ciudad”.

Sin embargo, poco después la ex diputada nacional sorprendió al contar cómo estaba su relación con el ex jede de Estado: “Mauricio Macri me dijo ‘tu única función es denunciar; es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser”.

De todas formas, el panorama entre los otrora socios políticos volvió a modificarse. “Me enojé porque me faltó el respeto pero ya me pidió perdón y está bien. A mí me cuestionan los modos, pero yo soy una artista de la escena nacional. A mí me interesa cuidarlos a todos para que esto no sea un régimen de venganza y un régimen fascista. Y lo vamos a lograr”, sentenció Carrió.

