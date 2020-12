El Consejo de la Magistratura aprobará el concurso para la Cámara Federal y un abogado de CFK se perfila para ocupar el cargo

Roberto Boico

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobará hoy el concurso 412 para cubrir un cargo en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py. Así, el organismo enviará al Poder Ejecutivo a los cinco mejores postulantes del concurso entre los que está Roberto Boico, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en una de sus causas, y quién todo indica que será elegido para el cargo.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que la terna no solo será aprobada con los votos del oficialismo sino que también contará con el aval de la oposición.

La aprobación del concurso en una sesión virtual por la pandemia del coronavirus no será la única decisión del Consejo sobre la Cámara Federal. El plenario también aprobará el regreso a ese tribunal de Eduardo Farah, trasladado en 2018 a un Tribunal Oral Federal de San Martín, después de una fuerte embestida del gobierno de Mauricio Macri por su fallo en el caso “Oil Combustibles”. Con el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados en los caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en los que resolvió que no son permamentes, Farah pidió volver a la Cámara. El martes la Comisión de Selección aprobó el regreso de Farah y hoy será ratificado por el plenario. Luego, el Poder Ejecutivo deberá dictar un decreto.

El concurso para cubrir la vacante en la Cámara Federal concluyó con una terna conformada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante en el primer lugar, Boico en el segundo y el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el tercero. Como los tres están postulados a otros cargos -el Gobierno ya eligió a Ramos Padilla para ser juez federal y electoral de La Plata y envió su pliego al Senado- elaboró una lista complementaria con el también magistrado en lo Penal Económico Pablo Yadarola, el defensor oficial Federico Feldtmann y la secretaria de la Cámara Federal Ivana Quinteros.

El Consejo de la Magistratura de la Nación

El listado pasará al Poder Ejecutivo que deberá elegir a uno y proponerle su nombre al Senado, donde se designa a los magistrados con su aprobación.

Tanto en el Consejo como en el Gobierno coinciden en que el elegido será Boico. Es el abogado de Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán desde 2018 y también es defensor de Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia y actual senador nacional. Boico ya conoce los tribunales de Comodoro Py. En julio de 2015 la mayoría del kirchnerismo en el Consejo lo designó conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal -una instancia superior a la de la Cámara Federal-, lo que generó una disputa política con la oposición.

No es la primera vez que Boico queda en buena posición en un concurso. En dos anteriores calificó primero, y actualmente está en los primeros lugares en otros cuatro. “Boico dio un muy buen examen, salió segundo en el concurso que se hizo todo durante el macrismo por lo que nadie puede decir que se lo ayudó. Puede gustar o no pero se ganó el derecho de estar en la terna. Después lo que elija el Poder Ejecutivo ya es otra cosa y con una sola vacante no hay más lugares para negociar con la oposición”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo que no es del oficialismo.

La eventual designación de Boico como juez hará que no pueda seguir siendo el abogado de Cristina Kirchner y se deberá excusar en aquellos expedientes que pasen por la Cámara Federal en los que está involucrada la vicepresidenta.

Cuando el listado de los candidatos llegue al Poder Ejecutivo, la expectativa estará puesta en cuánta celeridad le pondrá el Gobierno al trámite. Es porque el Gobierno habilitó sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación hasta fines de febrero y uno de los temas es la aprobación de pliegos de jueces y fiscales.

Seguí leyendo:

El Consejo de la Magistratura aprobó el regreso del juez Farah a la Cámara Federal

Ramos Padilla y un abogado de CFK, entre los aspirantes mejor posicionados para ocupar dos cargos clave en Comodoro Py