Cuando asumió Yadarola tuvo en su juzgado la causa por la valija con 800 mil dólares del venezolano Guido Antonini Wilson en la que procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray. Amarante fue el juez que envió a juicio oral a Echegaray por la presunta importación irregular de un auto diplomático -en la que fue absuelto en el juicio oral que terminó hace tres semanas- y sobreseyó al hermano de la ex primera dama Juliana Awada en un expediente por presunto contrabando de ropa.