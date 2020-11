Kicillof criticó a Vidal por las rutas 11 y 56: “Nos dejaron las obras enterradas”

Axel Kicillof presentó los avances de obras en las rutas provinciales 11 y 56 y dio inicio a la temporada de verano 2020-2021

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a criticar con dureza a su antecesora, María Eugenia Vidal, por las obras inclusas que dejó en su distrito; entre las que se encuentran las rutas provinciales 11 y 56 que conectan con la costa atlántica.

“Es una historia que se repite: obras paradas, problemas financieros, endeudamiento externo y cosas sin hacer”, recordó el mandatario provincial al presentar los avances en esas autovías luego de que el gobierno de Cambiemos paralizara su construcción en agosto del año pasado tras perder en las PASO.

“Lo nuestro es una voluntad política. No pensamos las obras para la publicidad o el marketing político porque estamos muy lejos de una campaña electoral”, enfatizó Kicillof al mostrarse acompañado por Cristian Cardozo, intendente del Partido de la Costa, y otros funcionarios provinciales.

No es la primera vez que Kicillof arremete contra Vidal. Ya lo había hecho con viviendas y hospitales que se empezaron y no se terminaron, y con distintas obras hídricas y viales que tenían un presupuesto aprobado y tampoco se concluyeron.

Además de hacerlas doble mano, las obras sobre la ruta 11 y 56 incluyen la adecuación de los accesos existentes a las localidades, la iluminación de los accesos y la señalización

“Nos dejaron las obras enterradas porque ya estaban prometidas y vistas como realidad en los canales de TV y no lo estaban”, señaló en alusión de las rutas 11 y 56, donde los operarios trabajaron contra reloj para dotar de mayor seguridad al tránsito con miras a la temporada de verano.

“Dejaron una deuda pendiente y una renovación complejísima con los contratistas porque cuando se suspende una obra hay que ver los problemas que quedaron y los costos que se hundieron. Son 196 obras y una deuda total de 20 mil millones de pesos”, precisó Kicillof, a lo que sumó todas las complicaciones que trabajo la pandemia de COVID-19.

En un tramo de su discurso, Kicillof hizo hincapié en que estas obras se empezaron a rediscutir hace 5 meses cuando la provincia atravesada el pico de pocos, allá por fines de agosto y principios de septiembre. “Hicimos el esfuerzo de sostener las cuentas públicas de cada municipio y repartir los insumos para la pandemia, pero mientras hacíamos lo urgente también nos ocupamos de lo importante”, aseveró con orgullo.

Las obras, reiniciadas en septiembre pasado tras haber permanecido paralizadas por un año, implicarán una inversión de $4.744 millones. Se están realizando sobre 158 kilómetros, divididos en tres tramos, que ya están en un promedio del 80% de avance.

Con el acto público de este mediodía, el gobernador también dejó formalmente inaugurada la temporada de verano; que este año excepcionalmente será más extensa y arranca el 1 de diciembre.

“Estas obras nos permiten pensar en una provincia distinta y mejor para cambiarle la vida a los bonaerenses”, dijo Kiclillof. Y agregó: “Queremos tener el mejor verano posible y que los y las bonaerenses sepan que el Estado no se borró”.

Al igual que la ruta 2, el gobierno bonarense quiere que las rutas 11 y 56 sean doble mano

El gobernador enfatizó que junto con los intendentes lograron que no haya rebrotes y que la provincia esté en condiciones para afrontar la temporada alta. “Los casos están bajando y no hubo un solo bonaerense que se haya quedado sin su cama, médico o respirador. No tuvimos que decidir quien vive y quien muere por falta de previsión.Y mientras hacíamos eso, con los intendentes de la costa pensábamos estratégicamente en las cuestiones de largo plazo”, resaltó.

Por último, agradeció al presidente Alberto Fernández los fondos necesarios para continuar esas obras viales: “Casi nunca en la historia de esta provincia funcionó como una orquesta la coordinación de Nación, provincia y municipios”.

Y concluyó: “A disfrutar de que las cosas no se prometen, no se ponen en un cartel o un gingle; las cosas se anuncian y se hacen”.

La obra, que está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, agilizará los tiempos de viaje de los usuarios y reducirá los riesgos de accidentes viales, siendo esta la zona en la que actualmente se generan más congestionamientos y accidentes por los altos flujos de tránsito

Además del trabajo ya mencionado, la obra contempla la remodelación, señalización vertical y horizontal, y la iluminación del acceso a General Lavalle y San Clemente del Tuyú, con una inversión total de $1.758 millones. El otro tramo de trabajos comprende el ingreso a todos los balnearios del Partido de la Costa y comprende los 37,5 kilómetros entre la rotonda de San Clemente y el acceso a Mar de Ajó.

La obra, que está en plena ejecución incluye la adecuación de los accesos existentes a las localidades, la iluminación de los accesos y la señalización horizontal y vertical, trabajos que junto a la construcción de la segunda calzada implican una inversión total de $1.128 millones.

