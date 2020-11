Fuerte cruce entre Sergio Massa y Mario Negri en Diputados: “Termine con su show”

El cruce entre Mario Negri y Sergio Massa





No fue el primero y seguramente tampoco será el último choque entre ambos. Un áspero cruce de palabras se produjo esta tarde en la Cámara de Diputados entre el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el titular del principal bloque opositor, Mario Negri. Ocurrió en la sesión especial que se desarrolló a partir de las 15 porque el radical consideró que no se estaba respetando el reglamento para el correcto funcionamiento de la Cámara.

Negri entendió que se habían perdido más de 15 minutos discutiendo un pedido de otro legislador y que a su bloque, aunque lo había pedido uno de sus integrantes (el radical Emiliano Yacobitti), no se le había dado el mismo trato. Massa le contestó que si pedía la versión taquigráfica de la sesión se podía constatar que tanto Cristian Ritondo (de Juntos por el Cambio) como Cecilia Moreau (del Frente de Todos) sabían de antemano que Di Giácomo iba a presentar una cuestión de apartamiento.

“El primer pedido de apartamiento lleva 15 minutos hablando del Fondo. Que quede constancia. Segundo lugar. Nosotros no le estamos pidiendo ningún favor. Se había acordado que no había apartamiento. Entonces si el colega pide un apartamiento nosotros no tenemos ningún inconveniente, que se vote. Cuando los temas se tengan que discutir los vamos a discutir y vamos a pedir un pedido de apartamiento porque s e acaba de romper el acuerdo de labor parlamentaria y usted lo tiene que hacer cumplir y dispuso esa norma y nosotros lo acordamos”, comenzó Negri.

Ante esto, Massa le contestó que había notificado a los presidentes de bloque antes de comenzar la sesión: “Le pido que lea la versión taquigráfica en la que el diputado Di Giacomo plantea que previamente lo va a hablar con su bloque pero que va a plantear un apartamiento. Cuando arrancó la sesión al diputado Ritondo y a Moreau les avisé que Di Giacomo había planteado el pedido de apartamiento del reglamento. Le pedí gentilmente a Di Giacomo que un tema de semejante envergadura no fuera planteado como un apartamiento”.

Sergio Massa presidió la sesión

Aquí la discusión empezó a subir de tono: “Yo no falto a la verdad. Se había acordado que no había apartamiento. Si hay para él, hay para los demás. Nosotros teníamos uno para Yacobitti y le dijo que no, que no le iba a dar. Le faltó contar eso. Lamento que tengamos que pasar este momento así”.

Sin embargo, el diputado del Frente de Todos insistió en su postura: “Está faltando a la verdad porque Austin me pidió el apartamiento mientras Di Giacomo estaba hablando”.

Entonces, Negri comenzó a hablar encima de Massa, pidiéndole que respondiera qué le había contestado a Austin: “¿Y qué le dijo usted? ¿Qué le respondió a la diputada Austin?”.

“Pida el apartamiento de reglamento así termina con su show”, sentenció Massa, a lo que Negri, visiblemente enojado, replicó: “No estoy haciendo show. Usted no preside la Cámara como corresponde”.

Y el ex intendente cerró: “Ahora cuando viene la elección de autoridades tiene la posibilidad de elegir otro”. “Por supuesto que sí, lo voy a ejercer”, completó Negri.

La solución que encontró Massa fue darle la palabra a Yacobitti luego de que hablaran otros legisladores. Y la discusión quedó zanjada aunque la tensión se percibía en el ambiente.

Luis Di Giacomo

Había planteado una cuestión de ese tipo –que consiste en abordar un tema que no estaba incluido en el orden de día– el diputado del partido provincial Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, en la que había solicitado la suspensión de las PASO (las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) previstas para 2021 por la situación inédita que plantea la pandemia y por el costo para su realización, estimado entre 12 mil y 14 mil millones de pesos. Por eso planteó la posibilidad de discutir un expediente para la suspensión de las Primarias.

Tanto desde el bloque de la oposición en la voz de Ritondo (Juntos por el Cambio) como desde el oficialista con la intervención de la diputada Moreau se le pidió a Di Giácomo que retirara el apartamiento porque no era un tema de los que se habían acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria en la previa de esta sesión especial de la Cámara baja.

Massa convocó luego a su escritorio a los tres legisladores. En tanto, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) pidió la palabra y sostuvo la importancia de que una eventual suspensión de las PASO “se trate entre nosotros". "Es un tema electoral y debemos conformar una comisión para discutir este tema”, argumentó. Luego de que Di Giácomo retomara su exposición aceptando la sugerencia de Camaño, le informó al presidente de la Cámara que retiraba esa cuestión de apartamiento.

Luego de la votación de una de las leyes que figuraban en el orden del día, finalmente Yacobitti resignó su posibilidad de expresarse.

La sesión especial es para debatir una serie de proyectos

En la Cámara de Diputados, que funcionó con un protocolo mixto (90 legisladores en el recinto y los demás de manera remota), sus integrantes iban a debatir sobre la creación de un Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming que también es conocido como ciberacoso, un delito contra la integridad sexual de las niñas, los niños y los adolescentes.

Ese proyecto de ley ya tiene media sanción del Senado y lleva el nombre de “Mica Ortega”, en homenaje a Micaela Ortega, una niña de 12 años oriunda de Bahía Blanca que fue víctima de grooming y femicidio en el año 2016.

Otro de los proyectos incluye la ratificación del acuerdo entre Argentina y la República Popular de China que fue suscripto el 17 de mayo de 2017, para que se instale en nuestro país un Centro Cultural Chino.