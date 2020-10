Coronavirus: “Honestamente no imaginábamos este número de contagios”, reconoció uno de los expertos más prestigiosos del comité

Eduardo López, a la izquierda del ministro González García. Es uno de los asesores médicos del gobierno nacional

El creciente número de contagios de coronavirus en la Argentina, que el lunes rompió la barrera de 1.000.000 de casos positivos, puso en el foco la tarea realizada por el comité de expertos que asesora al gobierno nacional. Uno de sus principales referentes, Pedro Cahn, aseguró ayer en diálogo con Infobae que en realidad los especialistas nunca participaron de la toma de decisiones. Este miércoles sumó su opinión Eduardo López, uno de los médicos más prestigiosos del equipo de asesores.

“ Honestamente, este número de contagios no lo estábamos manejando. En lo personal, no me imaginé la penetración que tuvo el virus en el interior del país, aún en provincias muy lejanas a la Capital Federal, lo que revela la gran transmisibilidad que tiene el virus ", reconoció el médico en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

Y desarrolló: “Europa tampoco imaginaba una una segunda ola y que iba a tener que volver a cerrarse por algunas semanas, como sucede en este momento en Gales y en Irlanda, lo que revela no sólo la alta transmisibilidad del virus, sino también una tendencia de la gente joven a incumplir con las pautas de protección”.

En efecto, en las últimas semanas se aceleró la cantidad de contagios en el interior de la Argentina. Cuando se inició la cuarentena, el 90% de los casos se concentraba en el Área Metropolitana. Hoy, el 65% de los positivos se distribuye fuera de esa zona, por todo el país. Anoche, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registrarom más de 16 mil contagios: Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Neuquén, y Mendoza sumaron más personas enfermas que CABA.

López es jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, cargo más alto del escalafón. Llegó ahí como residente en la década del 70, luego de recibirse en la Universidad de Buenos Aires. Se epecializa en Infectología Pediátrica y es titular de una cátedra de posgrado de la misma facultad en la que se graduó. La vida lo llevó a Houston, Texas, donde trabajó e investigó el síndrome urémico hemolítico, que en Argentina tiene la mayor prevalencia del mundo.

Según explicó, la comunidad científica esperaba encontrar durante la pandemia algún tratamiento efectivo contra el coronavirus. Ello no sucedió. Todos los proyectos que fueron presentados como auspiciosos terminaron naufragando. Ni siquiera los anticuerpos monoclonales que le proporcionaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuentan con evidencia empírica. Tampoco el uso de plasma convaleciente, que en algunos pacientes ha sido exitoso y en otros no ha provocado los resultados esperados. Las pruebas con suero hiperinmune equino es, por ahora, uno de los pocos experimentos que avanza en el mundo.

López coincidió con Cahn. Dijo que en el comité hay una diversidad de pensamiento, se toman decisiones, y se terminan haciendo recomendaciones al gobierno nacional, que es el que en definitiva adopta las decisiones políticas sobre la pandemia y la cuarentena.

En los últimos tiempos, el contacto el contacto entre los especialista se espació. López contó que hace 15 días que el equipo de especialistas no se reúne. Probablemente lo vuelvan a hacer esta semana, antes de que el Presidente anuncie cómo continuará la cuarentena a partir de la semana que viene, cuando se inicie una nueva fase. “No es posible que cada tema genere una grieta. Nosotros somos responsables por las recomendaciones que damos, pero podemos acertar o equivocarnos, como todo el mundo”, analizó López.

