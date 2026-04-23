EEUU refuerza su agenda en Argentina: preocupación por Irán, la presencia de China y la seguridad en la frontera norte

El subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, durante una conferencia de prensa en la residencia del Embajador Peter Lamelas. (Embajada de Estados Unidos)

El subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, ratificó hoy la sintonía entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei, sobre todo en materia de seguridad internacional.

En el marco de una conferencia de prensa que brindó en la residencia del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, DiNanno reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán” y adelantó que EEUU ampliará la asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento combinado de las fuerzas de seguridad. Sobre este último punto, en mayo comenzará Daga Atlántica, un ejercicio militar conjunto que se realizará en diversos puntos del país.

A su vez, el funcionario norteamericano alertó sobre la presencia de China en infraestructura estratégica dentro de la Argentina. “No buscamos una relación confrontativa, pero no aceptaremos una posición de debilidad. Así que competiremos económica y militarmente. Sí, algunas de esas áreas de infraestructura nos preocupan”, planteó.

El subsecretario de Estado, DiNanno, junto al embajador de EEUU, Peter Lamelas, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

A finales de febrero de este año, el Congreso de EEUU difundió un alarmante informe sobre infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina. La investigación apuntó, al menos, a once instalaciones espaciales vinculadas al gigante asiático establecidas en el país, y mencionó los casos de Neuquén, San Juan y Santa Cruz. También en Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

“Yo entiendo que tanto Estados Unidos como Argentina tienen una relación comercial muy compleja con los chinos. Tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con nuestros intereses de seguridad nacional. Es un verdadero reto para nosotros, pero el Presidente (por Trump) va a viajar allí dentro de un par de semanas, y somos optimistas en cuanto a que podremos equilibrar ambos aspectos”, destacó.

Otro punto de la agenda fue la seguridad en la frontera norte de Argentina. DiNanno alertó sobre la expansión del crimen organizado: “Las organizaciones criminales no respetan fronteras y están extremadamente bien financiadas. Un entorno fronterizo inseguro es perjudicial para toda la sociedad y para sectores estratégicos como la minería”. De manera puntual, alertó sobre la porosidad de la frontera norte: “Sobre el litio y la minería, creo que tener una frontera segura, tener un lugar seguro para hacer negocios, para fomentar esa cooperación, sería extremadamente importante”.

Una de las actividades del funcionario norteamericano fue recorrer la sede de la AMIA

Además, y ante la consulta de Infobae, aseguró: “Tanto el Presidente Trump como el Presidente Milei tienen el compromiso de enfrentar los retos de seguridad en la región. Sobre esos retos específicos, y hemos sido muy claros, hemos utilizado las facultades que tenemos en el Departamento de Estado para designar a los narcoterroristas como terroristas. Eso desbloquea una enorme cantidad de recursos y herramientas que, hasta que emprendimos esa iniciativa, no estaban disponibles para los Estados Unidos”.

Y amplió: “Tendremos un aumento significativo de recursos en el futuro para desmantelar agresivamente el crimen organizado transnacional. Lo haremos en estrecha alineación no solo con Argentina, sino con nuestros otros socios regionales”. En esta línea, indicó que habrá más presencia del FBI y la DEA, junto con incremento de asistencia técnica, capacitación y equipamiento para las autoridades argentinas.

La gira de DiNanno por Sudamérica incluyó una escala previa en Chile, y durante su agenda en Buenos Aires, mantuvo encuentros con los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además de mantener conversaciones con funcionarios de Cancillería y con el Subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro.

Durante su estadía, además, recorrió el Centro Nacional Antiterrorista de Argentina y la sede de la AMIA, al que describió como “el sitio de uno de los peores ataques terroristas del hemisferio”. “Es un memorial vivo, no solo de la horrible tragedia en la historia argentina, sino también de la determinación de la sociedad argentina de no permitir nunca, jamás, que los terroristas obliguen a nuestras sociedades a vivir con miedo”.

“Hemos sido inequívocos sobre la complicidad de Hezbolá e Irán en este ataque de 1994, así como en el atentado a la Embajada de Israel en 1992. Semanas después del ataque del 94, nuestro coordinador de contraterrorismo de ese entonces señaló la participación de Hezbolá y el apoyo iraní. Antes y después de eso, Irán y sus representantes terroristas han sido responsables de asesinatos, secuestros y otros crímenes de terrorismo internacional”, recalcó.

Y completó: “Me impresiona hoy el hecho de que Ahmad Vahidi, uno de los acusados iraníes nombrados en la notificación de captura internacional de Interpol por la planificación del ataque del 94 y el de 1992, fuera nombrado el mes pasado jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán. Su nombramiento es una prueba clara de la culpabilidad de la IRGC como organización terrorista extranjera y de su papel en el patrocinio estatal del terrorismo por parte de Irán durante largo tiempo”.

Consultado sobre los desafíos en la región, analizó que “las organizaciones de crimen organizado transnacional continúan mutando, no respetan fronteras y no respetan agencias gubernamentales ni burocracias”. “Continúan mutando y están extremadamente bien financiadas. De nuevo, estamos hablando de décadas de delegados iraníes. Y esto no es estrictamente un problema del hemisferio sur. En Estados Unidos luchamos arduamente con pandillas de Sudamérica y Centroamérica en todas las ciudades estadounidenses. Continúan desarrollándose y haciendo metástasis, coordinándose fuera de los límites tradicionales”, completó.