Con la reforma electoral en agenda, Kicillof encabezará su primera reunión como presidente del PJ bonaerense

Axel Kicillof (REUTERS)

Axel Kicillof se sentará por primera vez al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, presidencia a la que llegó luego de un acuerdo con el kirchnerismo, que incluyó que el diputado nacional, Máximo Kirchner, dejase la conducción partidaria para quedar a cargo del Congreso del PJ. Como se sabe, la primera reunión de Kicillof como presidente del peronismo llega con un clima de interna renaciente al que se le suma un temario incluido por el presidente Javier Milei: la reforma electoral que busca en el Congreso.

Es un tema a debatir y que presumiblemente inicie este viernes cuando los 48 consejeros partidarios entre los que hay intendentes, ministros, legisladores, representantes gremiales, concejales, referentes de la juventud, entre otros, se reúnan en la sede del PJ bonaerense de la ciudad de La Plata. Este miércoles, el vicepresidente del PJ provincial e intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, planteó que “las PASO son una herramienta y creo que lo vamos a empezar a discutir en el partido para discutirlo a nivel provincial”. Tendrá que ver con cuál sea la determinación de un calendario electoral. Si hay PASO a nivel nacional o no”. Otermín lo dijo a título personal, pero aseguró -en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco- que “sería interesante que -las Primarias- estén a nivel nacional”.

De sostenerse las primarias a nivel nacional, en Buenos Aires continuarán. Ese factor es funcional a las necesidades de las distintas fuerzas políticas en el orden bonaerense. Hoy, en el PJ, proliferan los nombres de posibles candidatos a la sucesión de Kicillof para el año que viene. Otermín es uno de esa larga lista que actualmente también incluye a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de La Plata, Julio Alak; de Quilmes (en uso de licencia) Mayra Mendoza; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; al ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis y hasta el senador bonaerense Sergio Berni. Pero más allá de la cuestión provincial, en el PJ buscan sostener las Primarias para ordenar el escenario electoral de los distritos: se evidenció en las 16 internas locales que tuvo el PJ en marzo último.

Mayra Mendoza con Kicillof y Bianco en una actividad en Quilmes

Otro tema que, por ahora —salvo que haya algún cambio legislativo de orden provincial— sí es potestad del Kicillof aplicar —o no— es el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Será tema de debate durante todo este año y el que viene en el Partido Justicista.

La primera lectura que pone sobre la mesa el Ejecutivo bonaerense es el resultado de las elecciones del 2025. Para retener la Provincia “sirvió”. El peronismo ganó por casi 15 puntos los comicios de septiembre; sin embargo, todo se desvaneció en la elección a diputados nacionales. El kirchnerismo, con presencia plena en el nuevo consejo del Partido Justicialista, aún responsabiliza a Kicillof de aquella decisión y el resultado de octubre, donde La Libertad Avanza logró revertir la performance de las elecciones a legisladores bonaerenses.

El último punto del temario de la reunión de este viernes es “Análisis de la situación política actual”. Quienes forman parte del arco cristinista e integran el PJ bonaerense buscarán allí poner en agenda la detención que pesa sobre la expresidenta Cristina Kirchner. Una muestra la dio la diputada provincial Mayra Mendoza cuando días atrás en el chat de intendentes le deseó una pronta recuperación al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, -que fue operado de apendicitis en Barcelona- pero le recordó que “es la misma operación que tuvo CFK en diciembre, distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”. En La Cámpora no perdonan que Kicillof no haya mandado un mensaje a Cristina Kirchner en todo este tiempo.

CFK tiene presencia en el PJ bonaerense que presidirá Kicillof (Gustavo Gavotti)

La situación de CFK sobrevolará en el peronismo durante todo el proceso de Kicillof como presidente partidario. “Hoy vivimos una circunstancia horrorosa que tiene que ver con la detención, persecución y la proscripción a la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional; un hecho que repudiamos con toda claridad”, sostuvo Otermín. “Si hubiera pasado en otro país que detengan a la principal referente de la oposición luego de que diga que iba a ser candidata, hubiera sido un escándalo”, consideró.

En las últimas horas, en declaraciones a Infobae al Mediodía, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que es uno de los armadores políticos de Kicillof y ex secretario general de La Cámpora, también se refirió a la discusión interna y expresó: “Me parece que esta tendencia autodestructiva en la cual en algún momento naufragó nuestra fuerza política y derivó en Milei, hay que dejarla atrás, no busquemos culpables. No es esa la idea, pero sí tengamos la madurez de poder mirar hacia adelante, de una manera más constructiva”.

Este viernes, Kicillof se sentará en el centro de una mesa desde donde también buscará potenciar su candidatura presidencial. Lo escoltará la vicegobernadora, Verónica Magario que, junto con Otermín, ocupa otra de las vicepresidencias. Esa mesa está rodeada por la discusión electoral y las diferencias internas.