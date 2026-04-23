Política

Fracasó un paro contra la reforma previsional en Entre Ríos: más del 70% de los docentes asistió a clases

Distintos gremios movilizaron cerca de 2.000 personas en Paraná contra el proyecto que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio

Guardar
Fracasó un paro docente en Entre Ríos
Fracasó un paro contra la reforma previsional en Entre Ríos

Un paro propuesto por distintos gremios en Entre Ríos, en protesta contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, movilizó a apenas 2.000 personas en Paraná este jueves. Como muestra del fracaso que representó la medida para los sindicatos, el 70% de los docentes de la provincia asistió a clases.

La protesta fue liderada por AGMER, que contó con el apoyo de otros gremios estatales, como ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y SADOP, además de partidos políticos de izquierda.

Según un cálculo del gobierno provincial, los sindicatos montaron un operativo que incluyó la contratación de al menos 15 colectivos, además de autos particulares y remises para forzar la presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital. Estiman que el costo de los vehículos pagados por los gremios fue de más de 30 millones de pesos.

De todos modos, y a pesar de los esfuerzos materiales para poner gente en las calles, el paro contó con una adhesión más que limitada. De acuerdo a datos del Consejo General de Educación (CGE), más del 70% de los docentes asistió a las aulas durante la jornada, lo que permitió el desarrollo normal de clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.

En qué se centra la reforma previsional de Frigerio

Entre Ríos Frigerio
Frigerio impulsa una reforma previsional en Entre Ríos

Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.

Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.

En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.

Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.

Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.

En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.

Si bien el propio Frigerio encabezó las reuniones con sindicatos y partidos opositores desde un comienzo, las negociaciones no parecen estar llegando a buen puerto.

Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso el mes pasado, al conocer los detalles de la propuesta: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.

Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”.

A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.

Este jueves, los sindicalistas intentaron paralizar la provincia, pero la medida de fuerza no tuvo el éxito que esperaban.

Temas Relacionados

Entre RíosParoReforma previsionalSindicalismoRogelio FrigerioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Con la reforma electoral en agenda, Kicillof encabezará su primera reunión como presidente del PJ bonaerense

El gobernador estará al frente del consejo partidario, que buscará empezar a debatir los cambios que Milei envió al Congreso. A favor de las PASO y debate por desdoblamiento

Con la reforma electoral en agenda, Kicillof encabezará su primera reunión como presidente del PJ bonaerense

Milei confirmó que acompañará a Adorni el próximo miércoles en el Congreso y habló de su reelección: “Me voy a presentar”

El Presidente ratificó que concurrirá con el jefe de Gabinete el día de su exposición ante los legisladores, en una muestra más de respaldo. Dio detalles de su reunión con Peter Thiel. Explicó por qué confía en que la inflación retornará a la baja en los próximos meses y reiteró que competirá en 2027

Milei confirmó que acompañará a Adorni el próximo miércoles en el Congreso y habló de su reelección: “Me voy a presentar”

EEUU refuerza su agenda en Argentina: preocupación por Irán, la presencia de China y la seguridad en la frontera norte

El subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, aseguró que el principal desafío de la región es combatir a las organizaciones criminales trasnacionales. “Mutan, no respetan fronteras y están extremadamente bien financiadas”, señaló

EEUU refuerza su agenda en Argentina: preocupación por Irán, la presencia de China y la seguridad en la frontera norte

Fentanilo mortal: García Furfaro insistió con su inocencia y volvió a decir que hubo “un atentado” en su contra

“No hay posibilidad de que esta contaminación exista si no fue un atentado o sacaron los filtros intencionalmente”, argumentó el empresario en su declaración. Afirmó que las provincias le adeudan más de 10 millones de dólares. La indagatoria se suspendió hasta el lunes por mala conectividad desde el Penal de Marcos Paz

Fentanilo mortal: García Furfaro insistió con su inocencia y volvió a decir que hubo “un atentado” en su contra

Diputados afina la estrategia para recibir a Adorni: el antecedente de Francos y las preguntas por bloque

El presunto enriquecimiento ilícito del jefe del Gabinete será el eje del debate. El oficialismo se mostrará “ofendido”. Las posibles respuestas del funcionario. La oposición va con la idea de dosificar y fragmentar la presión

Diputados afina la estrategia para recibir a Adorni: el antecedente de Francos y las preguntas por bloque
DEPORTES
La frase de Oriana Sabatini sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que ilusionó a los hinchas

La frase de Oriana Sabatini sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que ilusionó a los hinchas

Arabia Saudita, posible rival de Argentina en el Mundial, anunció al nuevo entrenador tras el despido de Hervé Renard

Fue secuestrada y abusada a los 14 años, su caso conmovió a Estados Unidos y ahora ganó un torneo de fisicoculturismo

Boca Juniors visita a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura

“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

TELESHOW
Juana Viale reemplazará a su abuela Mirtha Legrand: quiénes serán sus invitados del sábado y domingo

Juana Viale reemplazará a su abuela Mirtha Legrand: quiénes serán sus invitados del sábado y domingo

Trece cirugías y una vida dedicada a su ídolo: la historia de un imitador de Michael Jackson

Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud: “Unos días más en casa”

El enojo de Juana Repetto con el programa de Ángel de Brito: “Estoy recaliente; poco cordial y poco considerado”

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”

INFOBAE AMÉRICA

Video de japonés comiendo pupusas con palillos desate debate cultural en redes sociales en El Salvador

Video de japonés comiendo pupusas con palillos desate debate cultural en redes sociales en El Salvador

Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia

Rebeca Grynspan propone reformar la ONU y priorizar la diplomacia preventiva ante un mundo “encrucijado”

Precio de la canasta básica de alimentos supera los $300 en Panamá

Guatemalteca hace historia como la primera mujer latinoamericana en el Comité Mundial de Ética de Turismo