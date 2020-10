Sabina Frederic y Diego Santilli se mostraron juntos y le bajaron el tono a la polémica generada a partir del asesinato del policía Juan Roldán

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic (centro)

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se reunieron este martes para coordinar el trabajo entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad tras haber confrontado públicamente hace dos semanas a raíz del crimen del policía Juan Roldán ocurrido en Palermo.

Durante el encuentro, que fue calificado como “una reunión técnica”, ambos ajustaron cuestiones operativas y relacionadas con el despliegue de las diferentes fuerzas . Por ejemplo, los operativos en los ingresos a la Ciudad, y la custodia de algunos edificios como el Congreso o espacios públicos como la Plaza de Mayo donde puede generarse cierta “superposición” de efectivos.

En el plano político, fuentes del Ministerio señalaron que se trató de una reunión “tranquila y distendida” donde “no hubo pases de factura ni discusiones sobre el reciente cruce de declaraciones mediáticas”.

Tras el asesinato del oficial Juan Roldán a manos de un hombre con sus facultades mentales alteradas, la funcionaria nacional dijo que en la zona donde se perpetró el crimen había varios efectivos de la Policía de la Ciudad que evitaron involucrarse en el hecho pese a que la seguridad de las calles de la Capital Federal depende exclusivamente de ellos.

“El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?”, se preguntó. Y agregó: “Esa persona era conocida en el barrio. La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros” .

Al día siguiente, el vicejefe de Gobierno, quien también está a cargo de la seguridad en el distrito, aseguró que “no entraría en polémicas” pero reveló sentirse “orgulloso del correcto accionar de los efectivos de la Federal y de la Policía de la Ciudad” . “Aplicaron los protocolos vigentes para estos casos y trabajaron conjunta y profesionalmente”, destacó.

Así fue el crimen del policía Juan Roldán

Pasadas algunas semanas, y en un plano más distendido, Frederic y Santilli aprovecharon la reunión para organizar un acto homenaje en conjunto entre la Federal y la Policía de la Ciudad . Si bien aclararon que todavía no tiene fecha prevista, el 28 de octubre se cumple un mes del trágico episodio y podría ser una fecha lógica.

Por su parte, en sintonía con la postura que sostiene el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, Santilli intentó mostrar que la gestión coordinada de la seguridad no se verá afectada por el mal momento que atraviesa la relación entre el Gobierno porteño y la Casa Rosada tras la reducción de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad. El vicejefe también difundió la foto de la reunión con Frederic.

Fuentes que participaron del encuentro revelaron que tampoco se discutió nada relacionado con el uso de las pistolas Taser, otro de los temas candentes de la seguridad.

