La ministra de Seguridad acusó a la Policía de la Ciudad por el asesinato de Roldán

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, apuntó contra el gobierno porteño al analizar los hechos que rodearon el asesinato del policía Juan Roldán en plena avenida Figueroa Alcorta.

Según aseguró la funcionaria en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos, en la zona donde se perpetró el crimen había varios efectivos de la Policía de la Ciudad que evitaron entrometerse en el hecho pese a que la seguridad de las calles de la Capital Federal depende exclusivamente de ellos.

“ El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad? ”, se preguntó, y agregó: “Esa persona era conocida en el barrio, ya había pasado por la montada en medio de su delirio. (...) La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros".

La ministra señaló, además, que no existe ninguna prohibición para que la fuerza porteña o alguna otra policía provincial adquiera y utilice pistolas Taser. A la par, señaló que Sergio Berni no le realizó ningún pedido formal para utilizar ese tipo de armas no letales pese a que declaró públicamente lo contrario.

“Las Taser llegaron al Ministerio de Seguridad a fin de febrero, llegaron 100, y yo derogo el protocolo de (Patricia) Bullrich porque era ambiguo, porque nombra a las Taser como armas no letales, y es una falsa definición, son armas menos letales y nosotros autorizamos su uso (según se informó, para grupos especiales, como el GEOF). La Policía Federal no hace trabajo de seguridad ciudadana, sino la Policía de la Ciudad, y no sé por qué no tienen Taser”, amplió la funcionaria.

Tras estas declaraciones, la ex minsitra de Seguridad volvió a criticar a su sucesora en el cargo:

Luego de estas declaraciones, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a criticar a su sucesora en el cargo: “ Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que usted debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no solucione s”, afirmó a través de las redes sociales.

