El día después del banderazo y de la entrevista de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta faltó al encuentro semanal de Juntos por el Cambio

Un día después del banderazo y de la entrevista de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta no participó de la reunión virtual que mantienen todas las semanas los miembros de la conducción nacional de Juntos por el Cambio. Tampoco se conectó María Eugenia Vidal, otra referente, como el jefe del gobierno porteño, del ala dialoguista de la coalición opositora que insiste en una postura “antigrieta” y por eso no está de acuerdo con la radicalización política que representan las movilizaciones contra el Gobierno.

Las ausencias resultaron sugestivas porque la fuerte repercusión de las protestas fueron capitalizadas por el sector más intransigente de JxC, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que estuvo presente este lunes en el Obelisco, y, sobre todo, por Mauricio Macri, que por la noche tuvo fuertes definiciones contra el Gobierno y brindó un mensaje conciliador hacia Rodríguez Larreta.

“Agenda de trabajo en la gestión”, fue la excusa que dio el jefe de gobierno esta mañana para no participar del encuentro. Sus colaboradores aseguraron a Infobae que “el arranque de las clases presenciales lo tiene muy enfocado y ocupado”.

Explicaron que Rodríguez Larreta “es muy estricto con su agenda y tiene previsto estos encuentros los lunes por la mañana, y cuando se pasa a los martes se le complica por los compromisos que tiene asumidos”. Fue justamente lo que sucedió en agosto pasado: el lunes 17 se hizo un banderazo y al día siguiente el jefe de gobierno no se conectó con sus pares de Juntos por el Cambio.

Macri: “La Vicepresidenta está conduciendo el Gobierno como todos pensamos que iba a suceder”

En el Zoom de esta mañana, la dirigencia opositora analizó el banderazo, con un repaso de las adhesiones que había tenido en todo el país, e incluso se habló de la reaparición de Macri en el programa de Joaquín Morales Solá, cuyas definiciones fueron elogiadas por varios de los presentes.

Nadie mencionó, sin embargo, las críticas del ex presidente contra el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, a quienes, sin nombrarlos, los puso en la mira con arrepentimiento por haberles “delegado la negociación política” durante su gobierno.

Esa mención profundizó otra grieta que existe en la coalición opositora entre los fieles a Macri y el ala peronista que trabajó durante su gestión, e incluso causó la reacción del diputado Sebastián García de Luca, quien está alineado con ese sector disidente del PJ: “Gracias a Monzó y Frigerio logramos tener las leyes más importantes y construir gobernabilidad durante los 4 años de gobierno con enorme minoría legislativa y estructura política", afirmó.

Macri y Rodríguez Larreta coincidieron el sábado en el campus virtual del PRO

En el encuentro de esta mañana, tal como había hecho la noche anterior por televisión, Macri avanzó con sus críticas contra “la cuarentena eterna” y las consecuencias negativas en la economía y el empleo, y advirtió: “Tenemos que seguir reclamando al Gobierno más aperturas”.

Sobre ese último punto, los dirigentes de JxC acordaron elaborar una propuesta detallada para exigir una mayor flexibilización del aislamiento en el AMBA e incluso en el resto del país.

En su reaparición pública, el ex presidente hizo la primera autocrítica de sus cuatro años de gobierno, algo que le venían reclamando dirigentes moderados de su espacio, y emitió señales hacia la interna de Juntos por el Cambio al revelar que no se veía como candidato para las elecciones de 2021 y que sí se siente “cómodo acompañando a los que tienen vocación de liderar y ayudarlos a crecer” como Horacio Rodríguez Larreta, cuyo “crecimiento y consolidación” le causa “alegría”.

Patricia Bullrich participó del banderazo de este lunes

Durante el Zoom también se hizo un seguimiento de los temas que quedaron pendientes de la agenda legislativa e incluso hubo un cruce entre los senadores radicales Martín Lousteau y Luis Naidenoff, que mostraron posturas distintas en la Cámara alta sobre las sesiones virtuales. Cada uno dio su versión sobre la discusión en el Interbloque y cómo Cristina Kirchner fue cambiando de posición sobre el tema. Allí Macri intervino: “Ah, no sabía que Cristina ni respeta lo firmado”.

Participaron de la videollamada, además de Macri, Lousteau y Naidenoff, los dirigentes del PRO Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni; los radicales Alfredo Cornejo y Mario Negri, y los miembros de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López. También estuvo Miguel Angel Pichetto.

Las ausencias de Rodríguez Larreta y de Vidal contrastaron con el desarrollo del campus virtual organizado este sábado por Hernán Lombardi. Allí, después de muchas semanas de intrigas y de reuniones por Zoom sin testigos, la plana mayor del PRO compartió un espacio en el que abundaron los guiños de distensión. Como el de Rodríguez Larreta cuando admitió que los dirigentes de Juntos por el Cambio tienen “roles complementarios”, detalló que “algunos (desempeñan) roles ejecutivos como el que me toca en la Ciudad”, elogió a Patricia Bullrich y dijo: “Lo estamos haciendo bien”.

