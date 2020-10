Diego Santilli le respondió a Sabina Frederic por las críticas a la Policía de la Ciudad: “Estoy orgulloso, aplicaron los protocolos vigentes”

Los ministros de Seguridad porteño y bonaerense, Diego Santilli y Sergio Berni

“Yo estoy orgulloso del correcto accionar de los efectivos de la Federal y de la Policía de la Ciudad, aplicaron los protocolos vigentes para estos casos y trabajaron conjunta y profesionalmente”. Con esta frase, Diego Santilli, vicejefe de Gobierno y titular del Ministerio de Seguridad, se refirió a la acusación de su par nacional, Sabina Frederic, sobre la inacción de la fuerza porteña en el asesinato del policía Juan Roldán en el barrio de Palermo.

“ Nosotros no vamos a entrar en polémicas, hay un efectivo fallecido y una familia que merece respeto ”, agregó el funcionario de la ciudad de Buenos Aires, que compartió un acto con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para anunciar un operativo de seguridad conjunto sobre la traza de la avenida General Paz.

Más temprano, y declaraciones radiales, Frederic aseguró que había efectivos porteños en la zona donde se produjo el asesinato de Roldán y afirmó que no intervinieron. También apuntó contra el SAME. “El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?”, se preguntó.

Y agregó: “Esa persona era conocida en el barrio, ya había pasado por la montada en medio de su delirio. (...) La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros”. La funcionaria realizó estas declaraciones luego de las críticas que recibió por la no utilización de las armas Taser .

Además de Santilli, desde Juntos por el Cambió Patricia Bullrich también replicó a Frederic. “Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado. Falleció un oficial al que usted debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones”, afirmó la ex ministra de Seguridad a través de las redes sociales.

Con relación al acuerdo que firmaron Santilli y Berni entre ciudad y provincia de Buenos Aires, forma parte del plan en materia seguridad que incluye el Anillo Digital, la coordinación en la lucha contra el delito, la integración de los 911 y el control de los pasos en los accesos en de la General Paz.

De la firma, realizada en el puesto de control que esta en General Paz y Chavez en Tres de Febrero, también formaron parte el, intendente local Diego Valenzuela, el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, el jefe de la Policia de la Ciudad, Gabriel Berard y el jefe de la Policia de la Provincia de Buenos Aires, Comisario General Daniel Alberto García.

“Esto muestra el trabajo en conjunto entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad. Entre el ministro de la provincia y nosotros como una forma de poder acercarle la seguridad a la gente. La seguridad es una política de Estado para nosotros y por eso estamos trabajando en conjunto con Nación y Provincia desde el primer día. Y lo seguiremos haciendo porque para nosotros los delincuentes tienen que ir presos y pagar por lo que hacen, nuestro trabajo es defender a las víctimas y eso lo tenemos muy claro”.

Berni, por su parte, sostuvo que “la Policía y el delito no reconocen la General Paz, de hecho estamos en jurisdicción de la Capital Federal, estos puestos están en la Capital, lo cual muestra nuestra visión de integralidad de lo que significa el trabajo conjunto de las ambas policías”.

“Las policías durante todo el día, no solamente están compartiendo espacio físico, sino que también comparten información criminal, comparten el trabajo en los 911 para entrelazar las llamadas de emergencias y de esta manera ir generando mayores condiciones de seguridad para los bonaerenses y los porteños porque el delito no reconoce frontera”.

Finalmente, Diego Valenzuela expresó “es muy importante tener estas zonas de contacto en la General Paz y tener estos puestos de control vehicular, que le llevan tranquilidad a los vecinos de ambas jurisdicciones. Mi municipio está acompañando este trabajo en equipo, que es lo que los vecinos de ambas jurisdicciones necesitan, que estén trabajando juntos tanto Berni como Santilli”.

Los doce destacamentos de la avenida General Paz que pasarán a ser controlados por el Ministerio de Seguridad bonaerense se encuentran en los cruces con avenida Crovara (La Tablada), Juan Manuel de Rosas (Villa Madero), Emilio Castro (Villa Madero), Conde Chávez (Tres de Febrero), Ibarrola (Tres de Febrero), Avenida Juan B. Justo (Tres de Febrero), Bruselas (Tres de Febrero), avenida Lope de Vega (Tres de Febrero), Griveo (San Martín), autopista 25 de Mayo (San Martín), Migueletes (San Martín) y avenida de los Constituyentes (San Martín).

En consecuencia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizará los operativos en los mencionados puestos de control de ingreso y egreso a la Ciudad sobre autos, motos y transeúntes que circulen por ellos.

