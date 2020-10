Antes del inicio de las negociaciones, el Gobierno busca mostrarle al FMI que no está aislado y tiene el respaldo de los empresarios y sindicalistas

Cafiero, Guzmán, Todesca y Kulfas, con empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales

Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con Luis Pérez Companc. Fue un encuentro presencial que recién pudo concretarse porque cuando el Presidente convocó a otros empresarios a la Residencia de Olivos, él había vuelto de Europa y estaba obligado a permanecer en el período de cuarentena. De este modo pudo continuar un diálogo que viene desde el inicio de la pandemia, cuando el empresario de la alimentación hizo su aporte en la distribución de alimentos para los sectores más necesitados. Martín Guzmán fue parte del encuentro que duró más de una hora .

Mientras ese diálogo se concretaba, en el Salón de las Mujeres de la sede del Gobierno un grupo de empresarios esperaba a Guzmán, pero también al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Matías Kulfas y Claudio Moroni, el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Por el lado del Gobierno, también se vio a Sergio Chodos, representante de la Argentina ante el FMI.

El Gobierno quiso retomar el impulso del Consejo del Acuerdo Económico y Social, un pacto social del siglo XXI, un ámbito para discutir hacia dónde ir y cómo, mostrando salir del aislamiento en el que parecía haber caído el equipo presidencial cuando percibió que no alcanzó con el acuerdo de los bonistas para generar la confianza que esperaban. Fueron a Casa Rosada Miguel Angel Acevedo y Cecilia Castro, de la UIA, Iván Szczech, de la Cámara de la Construcción, José Martins, del Consejo Agroindustrial, y Javier Bolzico y Claudio Cesario, de ADEBA y ABA, respectivamente.

Pero el Presidente estos últimos días se reunió por separado, también, con Luis Betnaza, de Techint, y con Roberto Murchinson, de Murschison, otros de los dos empresarios que no pudieron estar en la comida que en Olivos tuvo con Roberto Urquía, Javier Madanes Quintanilla y el ya mencionado Acevedo.

Héctor Daer, secretario general de la CGT, junto a Todesca, Cafiero y Guzmán, en la reunión de hoy en Casa Rosada.

También se comprometió a abrir el coloquio de IDEA el próximo 14 de octubre, que este año será en forma virtual, un hecho definitivamente inédito en la historia del kirchnerismo en el poder, ya que ni Néstor ni Cristina Kirchner participaron de esos encuentros. Pero antes, el jueves 8 de octubre a las 11, expondrá en una reunión organizado por la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina y el Cariba y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, un evento que congrega a 24 cámaras de comercio de la región que reúnen a 20.000 empresas asociadas.

Nadie en el Gobierno es ajeno a los problemas de confianza y liquidez de reservas del momento. Por eso están enfocados en dar un mensaje favorable a la inversión, a la creación de un sistema de incentivos para los sectores que más dólares pueden aportar en el corto plazo y generar una hoja de ruta de temas a resolver para lo que llaman la “reconstrucción” del país. “Si es necesario, sobreactuaremos”, dijo un funcionario de diálogo permanente con el Presidente. El momento urge, no solo por los límites que plantea la foto diaria del dólar, sino porque mañana arriba la delegación técnica del Fondo Monetario.

Justamente haciendo referencia a ese hecho es que abrió Cafiero el encuentro de hoy. “Como cuando iniciamos las negociaciones con los bonistas, les solicitamos a todas las fuerzas vivas la defensa de los intereses de la Nación. Eso fue muy valioso. Este es el segundo tiempo, el primer tiempo lo ganamos. Ahora tenemos que volver a estar unidos, defendiendo los intereses de los argentinos y las argentinas”, dijo. Solo después abrió la puerta al segundo punto de la reunión, “retomar la agenda sectorial, con una visión integral”.

Al concluir la reunión, Moroni, Hecker, Daer y Acevedo hablaron con los periodistas acreditados en la Casa Rosada y coincidieron en valorar que vuelvan estos encuentros. En particular, el titular de la UIA dijo que “son importantes, porque le dan previsibilidad a la sociedad” y que al Gobierno le planteó la necesidad de “tener una macroeconomía más ordenada, como lo planteó también el Ministro de Economía, una inflación dominada que permita la reactivación”. Consultado por Infobae acerca de si es optimista en el corto plazo, Acevedo declaró que “si nosotros no fuésemos optimistas, que somos los que invertimos y seguiremos invirtiendo, no sé qué pasaría. Además, estamos convencidos de que tenemos que tener una pertenencia como argentinos, algo que dice el Gobierno y con lo que nosotros coincidimos”.

Minutos después, desde Presidencia distribuyeron un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio que se hizo público por la tarde para respaldar estas negociaciones. “Para completar el proceso iniciado, y terminar de dotar de sostenibilidad a los pasivos públicos de la Argentina, resulta clave llegar a un satisfactorio acuerdo con el FMI, que permita que el país honre sus compromisos con la institución sin que implique una carga inviable sobre una economía ya muy golpeada”, expresó la entidad.

En el Gobierno, según reconoció Moroni antes de retirarse de Casa Rosada, ahora esperan que cada entidad empresaria hago lo propio, mostrando cohesión y respaldo ante el organismo internacional de crédito.

Seguí leyendo:

El Gobierno está reunido con empresarios y sindicalistas para avanzar en el pacto social

IFE 4: por qué se dilata la definición respecto a si habrá un nuevo pago del bono de $10.000 que otorga Anses

¿Cuándo se cobra el ATP en octubre?: los detalles de la próxima ayuda estatal para pagar sueldos