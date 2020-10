Axel Kicillof se encuentra aislado por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encuentra aislado junto a su familia en la residencia de La Plata luego de que un colaborador suyo, con quien tuvo contacto durante las últimas horas, diera positivo de coronavirus.

Kicillof tenía prevista una visita a Carmen de Areco, en donde iba a entregar un plan de viviendas, y debió suspenderla tras enterarse del resultado. “ Me encuentro bien y sin síntomas, pero estoy cumpliendo el aislamiento que corresponde. Es un virus de muchísimo contagio, hay que seguir con los cuidados personales, y en ese sentido los bonaerenses han demostrado una enorme consciencia y solidaridad colectiva”, expresó en gobernador en una entrevista radial con FM Síncope de Areco.

Según explicaron desde su equipo a Infobae, aún no va a someterse al hisopado y esperará hasta la semana que viene debido a que si se realizara el estudio hoy podría obtener un falso negativo.

Sin la presencia del gobernador, las 10 llaves que se entregaron hoy a los nuevos dueños corresponden a un convenio entre el Instituto de la Vivienda provincial y el municipio de Carmen de Areco, que lograron reiniciar y finalizar estas obras que comenzaron a construirse en 2011 y habían quedado paralizadas sin terminaciones ni red de agua.

Axel Kicillof se mantendrá aislado junto a su familia en La Plata

La titular de la cartera de Comunicación Pública, Jésica Rey, también se encuentra realizando el estricto aislamiento luego de confirmarse el positivo en el equipo bonaerense.

En abril, el gobernador de la Provincia debió hisoparse luego de haber visitado un hospital de San Martín, el cual tenía más de 20 casos confirmados de COVID-19. En aquella oportunidad Kicillof también debió ser aislado, a la espera de un resultado que finalmente dio negativo.

Ayer, Kicillof agradeció la tarea de los trabajadores del sistema sanitario para “evitar el colapso” durante la pandemia, al anunciar la incorporación a la planta de los hospitales bonaerenses de más de 1100 profesionales que culminaron la residencia.

“Hoy es un día importante y especial y en principio quiero agradecer a los trabajadores de la salud por el esfuerzo inmenso que hicieron en estos meses de pandemia”, sostuvo el gobernador durante un acto que encabezó en el Hospital El Dique en Ensenada, junto al ministro de Salud, Daniel Gollán.

El gobernador mantuvo contacto estrecho con un colaborador de su equipo

Y agregó: "(El gobierno anterior) Tomó decisiones que se pueden discutir políticamente, pero sus resultados son objetivos: un gobierno que hizo bandera de no abrir nuevas hospitales cuando algunos ya estaban casi en su etapa final para la habilitación”.

"No hago campaña con esto, pero lo bien que nos hubiera venido y facilitado la tarea si en lugar de afirmar con tanta vehemencia que no iban a invertir en Salud lo hubieran hecho”, indicó Kicillof, quien sostuvo que “ la diferencia entre que haya insumos o no, que la aparatología funcione o que el sueldo pésimo de los profesionales de la salud se empiece a recomponer, no es ideología , sino algo tan importante como el acceso a la salud de millones de bonaerenses”.

También detalló que la pandemia del coronavirus “fue una radiografía de los sistemas de salud de todo el planeta y no dejó nada escondido” y destacó la inversión que se realizó en estos nueve meses en el sistema sanitario bonaerense “que tenía todos los números para colapsar o no dar abasto”.

