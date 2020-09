Los contundentes discursos de los Diputados oficialistas y opositores con el que repudiaron el accionar de Ameri

Diputado aceptó la renuncia de Juan Ameri

Pasadas las 3.30 de la madrugada de este viernes Juan Ameri dejó de ser diputado de la Nación. Oficialistas y opositores votaron a favor de aceptar la renuncia que horas antes había presentado el protagonista del escándalo erótico.

“Producto de la bochornosa situación que nos tocó vivir..." comenzó diciendo Sergio Massa en el momento en que enumeró los procedimientos que se llevaron a cabo luego de que trascendieran y se viralizaran las imágenes de Ameri besando los senos de su esposa en plena sesión. La rápida reacción del presidente de la Cámara de Diputados para solicitar aplicar el artículo 188 del reglamento permitió suspender de manera inmediata al dirigente salteño y anunciar la conformación de una comisión especial de cinco miembros para evaluar su conducta.

No obstante, a raíz de la gestión de Sergio Massa y la presión de Máximo Kirchner y el bloque del Frente de Todos, a las 00.30 ingresó a la Cámara la carta de renuncia de Ameri, en la que también ensayó una disculpa por lo sucedido.

Sergio Massa

Previo a ratificar la validez de la resolución de la comisión y la aceptación de la renuncia presentada, legisladores oficialistas y opositores expresaron contundentes discursos de repudio hacia Ameri.

Silvia Lospenatto, de Juntos por el Cambio, calificó la jornada como “un día que nos entristeció a todos”. “Ningún habitante de la argentina mereció el bochorno al que lo sometió el diputado renunciante” , expresó y reclamó que más allá de aceptar la dimisión, consideró que “los bloques políticos tienen que expedirse sobre la inconducta” del legislador salteño “como señal de que la Cámara no va a tolerar este tipo de conductas”. “Porque la Argentina esta atravesando una situación que exige de nosotros la mayor sobriedad”, concluyó Lospennato.

Cecilia Moreau celebró que el Congreso “estuvo a la altura de las circunstancias” para interceder sobre lo acontecido y dio el visto bueno para que se haga “una declaración política” sobre la “inconducta” de Ameri.

El discurso más contundente lo dio Graciela Camaño del Interbloque Federal. La diputada elogió la labor de Sergio Massa al considerar que “ha tenido una conducta que no se si nos gratificó o que, pero de alguna manera supo interpretar que estábamos en presencia de un gran escándalo”.

Graciela Camaño (Gustavo Gavotti)

“Nunca viví lo que viví en el día de hoy, me conmocionó muchísimo” , expresó Camaño quien recordó que por la Cámara han pasado Hipólito Yrigoyen, José Marmol, Vélez Sarsfield, Luis Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, José Hernández, entre otros “hombres de la historia de nuestra argentinidad”. “Es algo que me llena de compromiso en ese recinto, vivir estos meses de pandemia desde la cámara de la computadora, es lo peor que me ha pasado en mi vida, no tiene nada que ver trabajar de esta manera con la forma en la que uno está acostumbrado a parlamentar. Esto ha sido un suplicio. En ese orden digo es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir" , enfatizó.

En ese sentido Camaño sostuvo que “no podemos simplemente aceptar una renuncia”, y convocó a “una introspección” en cuanto a “de qué manera debemos tener un comportamiento acorde con la sociedad en esta nueva realidad que tenemos que trabajar por las redes”.

“La obligación de todos tiene que ser la interpelación profunda que nos lleve a ser mejores, que la sociedad no nos siga mirando de la manera en la que hoy nos ha visto. Esta actitud individual nos mancha como cuerpo colegiado. Comparto que mas allá de que la renuncia debe ser aceptada, debemos hacer un trabajo que nos permita trabajar en redes de manera digna” , concluyó la diputada del Interbloque Federal.

Por último, previo a la votación, habló el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. El dirigente radical ratificó la necesidad de aceptar la renuncia de Ameri, pero le adjudicó “una importancia muy trascendente” a la declaración que haga la Cámara en la comisión “para que no quede como que nosotros alivianamos la carga, sino lo que hemos hecho es tratar de recobrar el prestigio que en alguna medida fue dañado por una inconducta de un colega en este recinto”.

Juan Ameri dejó de ser diputado de la Nación tras el escándalo erótico

Pasadas las 3.30 de la madrugada, Sergio Massa procedió a habilitar la votación. Con 224 votos afirmativos, 1 negativo (Alfredo Schiavoni) y 3 abstenciones (Héctor Flores, Fernando Iglesias y Javier Campos) , “el diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo”, comunicó el titular de la Cámara Baja.

Seguí leyendo:

La llamativa explicación de Juan Emilio Ameri, el diputado del escándalo erótico

Quién es Juan Ameri, el diputado suspendido por protagonizar un escándalo erótico en plena sesión

Cómo reflejó la prensa internacional el escándalo erótico de la Cámara de Diputados