Quién es Juan Ameri, el diputado suspendido por protagonizar un escándalo erótico en plena sesión

Juan Emilio Ameri asumió su banca en Diputados en diciembre de 2019

El diputado nacional salteño, Juan Emilio Ameri, fue suspendido esta tarde luego de protagonizar un hecho escandaloso mientras transcurría la sesión en la Cámara Baja. En el preciso instante en el que hablaba el legislador Carlos Heller, Ameri llamó a una mujer en su despacho, la sentó en sus rodillas y le realizó un acto erótico. Todo quedó registrado en su cámara web.

Ameri nació el 25 de mayo de 1973 y es padre de tres hijas. El 4 de diciembre de 2019 asumió la banca del Frente de Todos en Diputados en reemplazo de Sergio “Oso" Leavy (ex intendente de Tartagal) quien fue candidato a gobernador provincial, ahora senador nacional, y preside el partido del que forma parte Ameri.

El legislador que representa a Salta nació en la provincia de Buenos Aires y pertenece a la Agrupación El Aguante del Partido de la Victoria. Al asumir como diputado, una militante menor de edad, miembro de su mismo espacio, lo denunció por acoso. La denuncia, difundida desde una cuenta de Facebook, incluyó conversaciones entre el legislador y la joven en cuestión, cuya identidad fue preservada.

En su ficha legislativa se destaca que integra las siguientes comisiones: Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Secretario), Energía y Combustibles (Vocal), Transportes (Vocal), Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios (Vocal), Turismo (Secretario), Mineria (Vocal) y Defensa Nacional (Vocal).

En sus ingresos, se detalla que cobra de sueldo bruto $238.829,08 (dieta $218.829,08 y $20.000 de gastos de representación. También percibe $33.937,61 por desarraigo y cuenta con la opción de movilidad elegida para el régimen de pasajes según resolución 487/2018.

Juan Emilio Ameri tiene 47 años

“Cuando solo tenia 17 años militaba en la agrupación El Aguante de Salta, mi referente era el señor Juan Emilio Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos e insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía. Al igual que muchas compañeras que ojalá se animen después de mí y salgan a hablar”, relató la joven, y agregó: “El acoso no era solo físico sino también por mensajes de WhatsApp, y ejercía su violencia también mostrando su poder ya que nos insinuaba que si queríamos algo como un plan o lo que fuera debíamos hacer algunos favores”.

Ameri está casado con Alejandra Escudero, secretaria General de El Aguante. La joven en aquella carta relató: “Los referentes del Partido de la Victoria el ‘Oso’ Leavy y José Villariño. Esto lo sabían porque Ameri tiene muchísimas denuncias por acoso, por pegarle a compañeros, por amenaza y por violencia. Pero nunca hicieron nada, lo taparon y lo encubrieron porque ellos son iguales. Este tipo que es un machirulo violento y acosador va a ser diputado nacional, y por eso debemos salir a decir la verdad. Que salga la verdad a la luz, por eso pido que me ayuden a difundirlo a todos los medios del país, a las compañeras, a los derechos humanos, a los militantes y las organizaciones, a los referentes nacionales y sobre todo a la Justicia. Para que ninguna chica vuelva a ser acosada cuando solo quiere militar”.

Y completó "Que este mensaje le llegue al presidente (Alberto) Fernandez para que hagan algo y no permitan que esta basura violenta represente a los salteños en el Congreso. Ya no debemos quedarnos calladas, tengo miedo que haya represalias por eso pido apoyo, pero no debemos permitir acoso nunca más. ¡Nos ayudamos entre todas!”.

El video del diputado Juan Emilio Ameri en el que toca y besa el seno de una mujer en plena sesión

En el video que protagonizó esta tarde Ameri se puede distinguir cómo toca y besa los senos de la mujer. Al enterarse de lo acontecido, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, anunció que Ameri iba a ser suspendido.

“Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la supensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Massa minutos después de enterarse lo que había sucedido.

Ameri habló en Radio con Vos después de lo ocurrido y explicó: “Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo”.

Hace dos semanas, Ameri se acercó a un vecino salteño -quien había sufrido continuos hechos de seguridad- para colocarle en su puerta un pasador de seguridad. Sin embargo, el legislador fue criticado porque el mismo sólo cerraba desde adentro y no tenía ningún tipo de utilidad cuando el dueño de la propiedad estaba fuera de su casa.

El 20 de septiembre de 2018, por aquel entonces secretario de su partido, fue detenido algunas horas por colgar una bandera en un acto que iba a encabezar el ex presidente Mauricio Macri. Ameri fue aprehendido por entorpecer un operativo de visita presidencial con un mensaje que decía “Macri = Hambre. No al FMI”.

