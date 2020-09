Tras la presión de Sergio Massa, el diputado que protagonizó el escándalo erótico renunció a su banca

Juan Ameri, el diputado protagonista del escándalo sexual en plena sesión

Luego de haber protagonizado el escándalo erótico en plena sesión, el legislador salteño, Juan Emilio Ameri presentó la renuncia a su banca como diputado nacional.

Hasta las primeras horas de la madrugada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner intercedieron para que el legislador salteño asuma la responsabilidad del escándalo que desató ayer por la tarde y oficialice la dimisión.

“Ante el hecho de público conocimiento me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, expresó Ameri en la carta de renuncia que presentó al titular del cuerpo legislativo.

La carta de renuncia de Ameri

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie” , concluyó Juan Ameri. Ahora la Cámara de Diputados deberá decidir si acepta la dimisión del protagonista del escándalo sexual.

El Kirchnerismo buscaba evitar pagar el mayor costo político del bochorno que generó el diputado salteño que hizo público un momento de intimidad sexual con su pareja en plena sesión de la Cámara Baja. El Frente de Todos le soltó la mano a Juan Ameri y presionó para que el legislador presente la renuncia y así lograr sortear la discusión en la comisión que debería analizar la sanción.

“Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa”, intercedió rápidamente ayer por la tarde Sergio Massa para disponer la inmediata suspensión de Ameri sin goce de haberes.

Diputado está con una chica durante la sesión de diputados

Sin embargo, las imágenes del diputado salteño besando el pecho de su mujer ya se habían viralizado en redes sociales. “Fue una situación absolutamente desagradable. Una falta de respeto a todos los diputados y a todo el pueblo argentino” , había remarcado el presidente de la Cámara luego de pedir la aplicación del artículo 188 para hacer efectiva la suspensión y disponer la conformación de una comisión para determinar la sanción correspondiente.

Las insólitas justificaciones que luego dio Ameri a los medios solo empeoraron su situación. En declaraciones a Radio con Vos, argumentó el mal funcionamiento de internet y que su pareja recientemente fue sometida a una cirugía de implantes mamarios. “Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis; le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo”, minimizó el escándalo.

Sergio Massa y Máximo Kirchner

Más allá de la formalidad, el Frente de Todos no quería esperar la conformación de la comisión, quería que Ameri renuncie a su banca de forma inmediata. En el bloque oficialista consideran que lo sucedido afecta la imagen de todos.

Máximo Kirchner y el resto de los diputados del Frente de Todos le soltaron la mano. Cecilia Moreau fue la encargada de transmitirle la postura del bloque a Ameri. La decisión fue consensuada incluso con Alberto Fernández. Determinaron ser “ejemplificadores”, por lo que el salteño tenía las horas contadas. Cerca de la medianoche, Máximo Kirchner y Massa le mandaron un mensaje que fue determinante: “Renunciá hermano esta misma noche o te echamos” .

Juan Ameri presentó la renuncia en la madrugada del viernes

Previo al mensaje de los referentes del oficialismo, el Frente de Todos de Salta había comunicado la decisión de “expulsar en forma inmediata e irrevocable” al protagonista de la jornada. Mediante un documento que fue firmado por los senadores nacionales Sergio Leavy y Nora Giménez, la diputada nacional Verónica Caliva, el bloque de diputados provinciales del Frente de Todos, senadores provinciales, concejales y dirigentes, se le había exigido la renuncia a su banca.

En aquellas horas, Ameri no había presentado su abdicación; incluso podía reclamar que se proceda el tratamiento de su caso en comisión para poder dar su descargo. Sin embargo, en el Kirchnerismo ya le habían dado la bienvenida a quien sería su reemplazante.

Durante la noche de este jueves, el oficialismo buscó instalar en redes sociales el hashtag #AlciraAlCongreso. Se trata de Alcira Elsa Figueroa, quien asumiría en lugar del salteño.

Figueroa es antropóloga, magíster en Políticas Sociales y militante feminista. “No hace falta desplegar todo su CV, la esperamos compañera”, celebró la diputada cordobesa Gabriela Estévez. La publicación fue compartida en redes sociales por la intendenta de Quilmes, la camporista y dirigente de estrecha confianza de Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, quien destacó: “Por eso queremos mujeres en las listas, necesitamos personas con perspectiva de género que respeten la institucionalidad, que respeten la tarea asignada, que mejoren la política y la sociedad en su conjunto” .

