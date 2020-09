Lousteau: “El Presidente dijo que lo estaban extorsionando pero permitió que la Policía Bonaerense modifique la coparticipación”

El senador Martín Lousteau se refirió a la decisión de Alberto Fernández de recortar la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires más de 30 mil millones de pesos de para solucionar el conflicto de la policía bonaerense y aseguró que el Presidente “cedió ante la Policía Bonaerense modificando la coparticipación para darle fondos a la provincia”.

En diálogo con Telefé, el senador radical aseguró que “me sorprendió el anuncio del Presidente y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no estaba enterado. Vivimos tres días de una enorme gravedad institucional y delirantes. Lo que hizo el presidente es el moño del delirio”.

“El Presidente dijo que lo estaban extorsionando y que estos no eran los modos en una república y una democracia. Muchos compartimos y dijimos eso antes, y lo que acaba de permitir es que la policía de la provincia de Buenos Aires modifique la coparticipación. Acaba de ceder al modo de manifestación de la policía modificando la coparticipación para darle fondos a la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hizo”, agregó.

En tanto, el ex candidato a Jefe de Gobierno dijo que Fernández “habló de diálogo, no hubo. Dijo que esto era recomponer los canales institucionales para resolver los problemas estructurales y coyunturales”.

Además, Lousteau explicó que “la provincia de Buenos Aires está perjudicada en el reparto de la coparticipación en parte porque cuando se diseñó la coparticipación, el gobernador (Alejandro) Armendaris y el presidente (Raúl) Alfonsín tuvieron que ceder puntos de la coparticipación bonaerense para el resto de las provincias gobernadas por peronistas”.

El senador además dijo que “la provincia de Buenos Aires está perjudicada porque existió algo que se llamó Fondo del Conurbano Bonaerense, que era un monto fijo de $650 millones que no se actualizó. Queremos corregir eso, en conjunto, a través de un mejor diagnóstico, del diálogo. Lavagna tuvo un plan para hacer esto cuando Kirchner era presidente y no se hizo. Producto de esta protesta se toma una decisión intempestiva lejos del diálogo y la institucionalidad”.

“La coparticipación es una ley convenio, es un mandato constitucional que se debería haber complementado en 1996 y no se hizo. En este caso no se modifica lo que el resto de las provincias percibe sino que se define cuánto va a la nación y cuánto a la ciudad. En los 90 se transfirió la salud y la educación a las provincias, pero no se les transfirieron los recursos. Entonces la constitución del ’94 dice que no puede haber transferencias sin los fondos correspondientes”, detalló.

En ese sentido, Lousteau consideró que “es todo una discusión técnica, y el presidente acaba de decir que le saca el equivalente a lo que gasta la ciudad en Seguridad, eso es modificar la coparticipación de una forma que no está prevista”.

“Es muy importante manifestarse en cuanto a la forma del reclamo de la policía más allá de la validez del reclamo. ¿La manera de reclamar es así, Yendo a la quinta donde reside el presidente con las armas enfudadas y los patrulleros? No”, concluyó.

