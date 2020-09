Santiago Cafiero criticó al Gobierno porteño por el desborde en bares y restaurantes y Diego Santilli adelantó que van a reforzar los controles

Santiago Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, les pidió hoy a las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que “haga cumplir los protocolos” tras la reapertura de bares y locales gastronómicos con mesas al aire libre.

“Necesitamos que la ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen” , dijo el funcionario esta mañana a radio Mitre, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la ciudad, actividad que fue permitida desde esta semana.

En ese marco, Cafiero dijo que cumplir los protocolos “es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, eso es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires”. “Fuimos con reaperturas programadas para reactivar industrias pero vamos a volver para atrás si se pone en riesgo la salud de los argentinos y si la situación lo amerita” , agregó.

En términos de la fase de aislamiento, dijo que “puede haber un endurecimiento y si tenemos que pagar costos políticos y tomar decisiones que no agradan a nadie, lo vamos a hacer en pos de salvar vidas”.

“Venimos trabajando juntos pero quienes fiscalizan la aplicación son los gobiernos locales”, enfatizó.

La respuesta del Gobierno porteño

Algunos bares estuvieron repletos de personas (Foto: Nicolas Stulberg)

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que en los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires “se cumplen los protocolos” sanitarios ante la pandemia de coronavirus, pero admitió que siempre puede haber casos de violaciones y anunció que hoy se van a “reforzar los controles”.

“Los vecinos son responsables y la mayoría cumple. Nosotros tenemos que controlar si hay violaciones, siempre hay, por eso hoy vamos a reforzar los controles”, afirmó Santilli en diálogo con radio Provincia.

En ese sentido, indicó que el gobierno porteño hizo “un control exhaustivo en la ciudad para cumplir con todas las condiciones y cuidados, pero siempre hay algún lugar donde se puede incrementar ese control, por eso estamos pidiéndole a la gente mucha responsabilidad”.

Nuevo plan de seguridad para el AMBA

Operativo de Gendarmería en José C. Paz (Prensa Gendarmería Nacional)

En tanto, Cafiero se refirió al anuncio realizado por Alberto Fernández ayer respecto del nuevo plan de seguridad para el Área Metropolitana y detalló que se duplicarán las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. “Serán 3957 nuevos efectivos en la provincia de Buenos Aires, junto a la adquisición de 2.200 nuevos móviles policiales y nuevas cámaras de seguridad”, destacó.

En esa línea, subrayó que “esta fue una iniciativa evaluada en un trabajo horizontal. Hemos decidido invertir 20 mil millones de pesos y vamos a hacer 12 nuevas unidades carcelarias en la Provincia de Buenos Aires, lo que descomprimirá la situación de las comisarías”.

Además, explicó que “se complementa con 4.000 paradas seguras, con botón antipánico con conexión a centro de monitoreo, más la convocatoria del gobernador para 10 mil nuevos policías en la provincia de Buenos Aires”. Y puntualizó que se trata de un plan “en el que trabajan los estados nacional, provincial y municipal”.

Por otra parte, el ministro coordinador aseveró que “en cuatro años el gobierno de la provincia de Buenos Aires anterior no hizo nada con respecto a viviendas. Fue una promesa más del presidente incumplida al igual que la ex gobernadora Vidal, no hizo un solo plan de viviendas en provincia”.

Finalmente, sobre la problemática de la toma de tierras dijo que hay que “actuar con la ley para los vivos y los que delinquen, y con el Estado para quienes necesiten respuestas habitacionales”.

