Lionel Messi reapareció en las redes sociales: su primera publicación tras anunciar que sigue en el Barcelona

Messi confiesa la reacción de su familia ante su posible salida

En medio de su novela con el Barcelona, el futbolista argentino Lionel Messi llevaba semanas sin pronunciarse en las redes sociales. Sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram estaban paralizadas mientras intentó resolver su salida del club catalán. Pero su deseo, aún vigente, no prosperó. La Pulga se quedará en el Barça. Y tras el anuncio de su decisión, volvió a publicar contenido en sus canales de comunicación.

A menos 24 horas de confirmar que seguirá una temporada más en el club catalán, Messi ha publicado una foto de sus tres hijos en sus redes sociales. En la imagen, que no lleva texto ni emojis, aparecen Thiago (7 años), Mateo (4) y Ciro (2): el más grande y el más pequeño lucen la misma remera, mientras que Mateo tiene otra.

La primera publicación de Lionel Messi tras anunciar que se queda en el Barcelona (@leomessi)

El crack oriundo de Rosario, quien al mismo tiempo publico una storie con una foto del detrás de escena de su entrevista a Goal.com, dejó en claro que su familia es muy importante y sufrieron mucho al enterarse de sus intenciones de cambiar de club.

“Mi hijo, mi familia, crecieron aquí y son de aquí (Barcelona). Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ’no nos vayamos’, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, contó Leo Messi.

