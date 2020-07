Los senadores del Frente de Todos finalmente accedieron a escuchar la opinión de los empresarios sobre el proyecto de regulación del teletrabajo

Daniel Lovera, en la reunión de la Comisión de Trabajo del Senado para analizar el proyecto de teletrabajo

Los senadores del Frente de Todos finalmente aceptaron que el sector empleador exponga su postura sobre el proyecto de teletrabajo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta , aunque como este jueves escucharon a dos centrales obreras (la CGT y la CTA oficialista) buscarán compensar invitando sólo a dos entidades empresariales, que serán la Unión Industrial Argentina y otra que aún no fue definida.

“Se está trabajando para lograr intervenciones en equilibrio”, dijeron a Infobae cerca del presidente de esa Comisión, Daniel Lovera, del Frente de Todos de La Pampa. La decisión se produjo recién a última hora del jueves, tras una jornada en la que por la mañana se realizó una tensa reunión de comisión y los senadores opositores redoblaron sus reclamos, públicos y privados, para que el oficialismo accediera a recibir a los empresarios .

De todas formas, no está clara ahora la postura del Frente de Todos ante la posibilidad de que se incorporen cambios en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados. Quedó en evidencia durante la reunión de comisión que existiría una orden política de primer nivel para que no sean atendidas las objeciones empresariales: Lovera insistió ante sus colegas en que la intención del oficialismo era emitir dictamen entre el lunes y el miércoles próximos y admitió que buscaban que el trámite fuera “rápido” porque “necesitamos que esta modalidad esté regulada”.

Si se modifica el texto aprobado se demoraría la sanción definitiva porque el proyecto deberá volver a Diputados, la cámara de origen, y solamente si se aprueban los cambios efectuados por el Senado la iniciativa podría convertirse en ley.

La Comisión de Trabajo del Senado recibirá la semana próxima a dos entidades empresariales

El bloque de senadores del Frente de Todos, que encabeza José Mayans, se reunirá el lunes próximo para decidir si se deciden incorporar algunas modificaciones en el proyecto y cómo será la agenda de reuniones que faltan antes de emitir dictamen.

Lovera se mostró firme este jueves ante los reclamos opositores en que se llamara a los empresarios para conocer su opinión. Aseguró que “se escuchará a todos”, pero advirtió que “por escuchar mucho a una parte perdimos más de 300 mil puestos de trabajo”, por lo que “hay que valorar el esfuerzo de las organizaciones sindicales por cuidar el empleo”.

“La crisis de hoy es por el COVID-19, pero veníamos de una crisis del empleo desde hace cuatro años”, advirtió, molesto, en un claro mensaje contra el gobierno de Mauricio Macri dirigido a los legisladores de Juntos por el Cambio.

En el oficialismo habían surgido discrepancias sobre el proyecto de teletrabajo ya que el sector del kirchnerismo duro no estaba de acuerdo con los planteos de los empresarios e incluso apuntaban a que el proyecto reforzara los alcances que se le brinda a esta modalidad a través de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, el sector moderado del oficialismo entendía que para la reconstrucción económica que necesitará el país tras la pandemia hará falta el apoyo del sector privado y que por eso había que acceder a cambios en la iniciativa aprobada en Diputados como señal de buena voluntad del Gobierno.

El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el cotitular de la CGT Héctor Daer hablaron este jueves ante los senadores

Para la oposición, “claramente hubo una orden de Cristina Kirchner de endurecer la posición ante el teletrabajo”, como interpretó ante Infobae un legislador. Un colega de bancada explicó por qué no se quería escuchar a los empresarios en el Senado: “Porque todo lo que no venga de la Señora, no se escucha”, aseguró, aunque horas después se produjo el viraje que permitirá que la semana próxima sólo dos entidades empresariales puedan explicar su postura ante la Comisión.

Los cuestionamientos que le hicieron saber las entidades empresariales a Alberto Fernández y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostienen que de implementarse la normativa se desalentará la modalidad del teletrabajo por un exceso de regulación y por determinados artículos que dificultarán la viabilidad de su aplicación.

De todas formas, los empresarios también les hicieron llegar por escrito su posición a los senadores que integran la Comisión e incluso mantuvieron reuniones por videoconferencia con legisladores de la oposición.