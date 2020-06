“Hay que promocionar el teletrabajo, es sano y más en este momentos. Le sirve a todo el mundo, pero parece que lo que se está haciendo con este proyecto es proteger a los trabajadores del teletrabajo. Y es al revés porque los beneficia. Se usa argumentos como a la defensiva. No hay que proteger nada, hay que fomentar la modalidad de una manera inteligente. Es necesaria una legislación pero en un contexto de colaboración e impulso, no de restricción. No tiene que ser sólo una reacción a la pandemia: es lo que viene”, aseguró Luis Galeazzi, presidente de Argecom, la cámara de exportadores de servicios.