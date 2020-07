Según el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por militantes de Maduro, un “patriota cooperante” como hace llamar a sus supuestos informantes, le envió los datos de los diplomáticos que se habrían reunido en la sede española e incluso hasta el número de las placas de los autos donde se trasladaban. “Fueron hoy, no me digan que no, porque les voy a sacar la foto para que les quede claro”, amenazó.