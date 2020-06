Desde hace años que la UCR busca mayor protagonismo en el frente político que encabeza Mauricio Macri. Los reclamos ya eran recurrentes hacia el ex presidente y su ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, en tiempos de gobierno de Cambiemos. Ahora, los pedidos de renovación coinciden con otro sector del PRO que lideran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quienes buscan diferenciarse del ala más dura encabezada por Patricia Bullrich y el propio Macri.