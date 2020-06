¿La renovación de liderazgo implica un enfrentamiento con Macri? Puede ser. Dependerá de lo que el ex mandatario quiera hacer en los próximos meses. Si pretende pelear por el liderazgo de la coalición -rol que supo tener durante cuatro años y que hoy ya no tiene - o si da un paso al costado, colabora con un armado distinto y aporta desde su lugar de ex presidente, pero sin meterse en la puja de poder interna por la conducción de la oposición.