La “alternativa” insinuada por Lavagna no resulta parecida a la iniciativa de Perotti, salvo en dos puntos vitales: respetar el ámbito judicial –es decir, el proceso del concurso de acreedores- y descartar la expropiación. El ex ministro sugería el camino de la “acción de oro”: incorporar un director del Estado como representación minoritaria pero con capacidad de veto para el caso de que se intentara un cambio abrupto en la composición societaria de Vicentin (léase: extranjerización). Es una alternativa que no requeriría siquiera el camino de la sanción de una ley.