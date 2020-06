A más de una semana del sorpresivo anuncio de intervención y expropiación que realizó Alberto Fernández en la Casa Rosada, la situación de la empresa Vicentin no parece haber cambiado mucho . Por el contrario, domina la percepción de que el Gobierno actuó con improvisación sobre una materia de la que claramente no conocía sus consecuencias no solo para el Banco Nación, principal acreedor, sino para la provincia de Santa Fe y su gobernador Omar Perotti, aliado estratégico del Frente de Todos, un representante de los sectores moderados del peronismo.