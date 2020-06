El proyecto de ley de expropiación de Vicentin será la primera iniciativa en cuarentena que tenga como cámara de origen al Senado. El kirchnerismo empuja el proyecto con aval presidencial pero además tiene los votos asegurados . De todos modos aún no ingresó por Mesa de Entradas y, aunque eso ocurriera esta semana, para llegar al recinto se necesita dictamen de comisión y a partir de entonces una semana hasta su debate: la llave para que un proyecto sea tratado sobre tablas la tiene Juntos por el Cambio que no dará los dos tercios para ninguna iniciativa que no esté relacionada con el coronavirus, según el acuerdo original para las sesiones remotas. Menos aún dará votos para Vicentin.