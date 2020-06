—Tengo 78 años. Cuando visité Madrid y Roma eran ciudades más pobres que Buenos Aires. Yo no vi a un caído en la calle hasta que a los 25, 26 años viajé a Nueva York. Pienso que ya no existen los partidos en la Argentina. El peronismo no existe, tampoco el radicalismo ni el liberalismo. Soy peronista, pero el peronismo no me contiene porque, en rigor, el poder en Argentina está basado en usufructuar el Estado pero no en ayudar a la sociedad. En 1973 había un 5% de pobreza; en el 83, cuando fui diputado de nuevo, votamos 800.000 cajas PAN pensando que era algo momentáneo, coyuntural. Hoy tenemos un 50% de pobreza. Eso es culpa de la dictadura, del radicalismo, del peronismo, de Macri: es culpa de todos. Hoy no hay partidos, hay ideas. Y las ideas no tienen propietarios.