Pasamontañas, fusiles de asalto y una camioneta negra: el tiroteo en plena calzada de Ciudad de Guatemala que dejó tres heridos y dos capturados

El vehículo gris que sufrió el ataque balístico impactó contra la fachada de una vivienda en la calzada José Milla. (PNC de Guatemala)

Guardar

Hombres con el rostro cubierto con pasamontañas y viajando en una camioneta negra, protagonizaron una enfrentamiento armado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala dejó un saldo de tres personas heridas, dos sospechosos capturados y un importante despliegue policial.

El ataque armado se registró este martes 29 de septiembre. El hecho, que fue grabado en video por testigos desde el interior de un comercio, involucró el uso de fusiles de asalto en plena vía pública y provocó complicaciones en el tránsito vehicular hacia la ruta al Atlántico.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres tras un ataque armado entre vehículos en la zona 6 de Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), varios individuos fuertemente armados que se movilizaban en una camioneta negra abrieron fuego contra los ocupantes de un vehículo gris en la calzada José Milla y 19 avenida.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los atacantes con gorros pasamontañas, caretas negras y gorras de béisbol mientras percutían sus armas de fuego de forma repetida.

Desde el interior de un comercio, usuario graba el momento de la balacera en 19 Avenida, 5ta. Calle, Calzada Jose Milla, Zona6, que dejó dos personas heridas, una capturada y fusiles de asalto abandonados. (Redes Sociales)

En la grabación se observa también a un motociclista en el lugar, quien posteriormente huyó, mientras el automóvil atacado terminó impactado contra la fachada de una vivienda.

La policía interceptó a los atacantes e incautó fusiles de asalto

Tras la alerta del ataque, agentes de la Comisaría 12 de la PNC desplegaron un operativo inmediato en el sector, lo cual provocó un intercambio de disparos con los agresores.

PUBLICIDAD

Como resultado de la intervención, las fuerzas de seguridad capturaron a dos hombres e incautaron dos fusiles y un arma corta.

En el lugar fue incautado armamento de grueso calibre. (PNC de Guatemala)

Uno de los fusiles de asalto quedó sobre la cinta asfáltica y el segundo permanecía dentro de la camioneta de los sospechosos, quienes ingresaron con heridas de bala al Hospital General San Juan de Dios bajo custodia policial.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron a los heridos para su atención médica, entre ellos a un hombre en estado delicado. La Policía Nacional Civil confirmó que no se registran personas fallecidas.

También encontraron chalecos antibalas con insignias similares a las de la Policía Nacional Civil de Guatemala. (PNC de Guatemala)

Las autoridades investigan si los dos detenidos tienen vinculación con una pugna entre las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, además de su posible participación en un hecho armado previo en la colonia Los Ángeles en el cual murieron cuatro personas.

PUBLICIDAD

Las autoridades recopilaron armamento e investigan vínculos con otros hechos de violencia

En el lugar de los hechos, Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó sobre la localización de un chaleco antibalas, una escopeta, una pistola, ropa sobre el pavimento y un teléfono celular.

Asimismo, las verificaciones de la PNC establecieron que uno de los ocupantes del vehículo gris atacado cuenta con un antecedente policial por el delito de plagio o secuestro registrado en el año 2020.

Policías de la Comisaría 12 capturaron a dos presuntos responsables de un ataque armado en la 5ª calle y 19ª avenida, calzada José Milla y Vidaurre, zona 6.. En el lugar fueron incautados dos fusiles y un arma corta. (PNC de Guatemala)

El procedimiento coordinado por el Ministerio Público (MP) requirió el cierre total de la vía para el resguardo de las evidencias, lo que generó alta congestión en la calle Martí, el Anillo Periférico y el tramo hacia el puente Belice.

PUBLICIDAD

Las complicaciones en la circulación afectaron sectores como el barrio San Antonio, la calzada La Paz, las cercanías del Mercado San Martín y la avenida Las Victorias, por lo que las fuerzas de seguridad recomendaron tomar rutas alternativas.