Costa Rica

El regreso de Keylor Navas a Costa Rica, entre la reconstrucción de una selección y un récord histórico

A sus 39 años, el guardameta vuelve a la Tricolor convocado por el interino Bryan Ruiz tras la destitución de Fernando Batista, en un momento crítico para el fútbol costarricense después de la eliminación mundialista

Keylor Navas regresó a la selección de Costa Rica bajo la dirección técnica interina de Bryan Ruiz. EFE/ Alex Cruz
Keylor Navas regresó a la selección de Costa Rica bajo la dirección técnica interina de Bryan Ruiz. EFE/ Alex Cruz
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El arquero Keylor Navas regresó a la selección de Costa Rica convocado por el entrenador interino Bryan Ruiz para los partidos ante Nicaragua y Haití, en una etapa de reconstrucción tras la eliminación del Mundial 2026 y la destitución de Fernando Batista. A sus 39 años, el futbolista de Pumas UNAM puede establecer el récord de mayor edad en disputar un encuentro oficial con la Tricolor.

La Federación Costarricense de Fútbol removió a Batista después de apenas dos partidos del nuevo ciclo: una derrota como local por 3-4 ante Curazao y otra caída por 2-0 en Haití, en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que también entrega plazas para la Copa Oro 2027, según Diario Extra.

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La vuelta de Navas revierte una ausencia que había generado tensión con el anterior cuerpo técnico. Batista no lo incluyó en la convocatoria anterior porque, de acuerdo con su versión, el portero no respondió un mensaje; el guardameta respondió en redes sociales que, si había algo importante que decir, correspondía llamar directamente a la persona involucrada.

El récord de edad en partidos oficiales de Costa Rica

Navas podría superar la marca que mantiene Álvaro Saborío, quien jugó un encuentro eliminatorio contra Estados Unidos el 13 de octubre de 2021 con 39 años, seis meses y 18 días. Costa Rica perdió entonces por 2-1 en territorio estadounidense y Saborío ingresó como suplente.

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Estos son los convocados por el profe Bryan Ruiz para los juegos ante Nicaragua y Haití. (Cortesía: La Sele)
Estos son los convocados por el profe Bryan Ruiz para los juegos ante Nicaragua y Haití. (Cortesía: La Sele)

El actual portero de Pumas tendría 39 años y 9 meses en los próximos compromisos, de acuerdo con datos recogidos por Diario Extra. Navas cumplirá 40 años el próximo 15 de diciembre.

El arquero, que también defendió las camisetas del Real Madrid y Paris Saint-Germain, no jugaba con la selección desde noviembre de 2025. Su último partido con Costa Rica fue el empate 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional.

Navas arribó el lunes por la noche desde México para sumarse al plantel y describió como “alocado” el día de su llamado, ya que debió organizar su salida en cuestión de horas. La convocatoria estaba habilitada porque ya integraba la prelista para la Liga de Naciones.

“Que lo llame a uno un amigo y ahora entrenador de la Selección es un privilegio. Es importante que pueda formar parte de sus planes”, afirmó el guardameta sobre Ruiz, con quien compartió años en la Tricolor.

El respaldo de los referentes al interinato de Bryan Ruiz

Ruiz recuperó para esta convocatoria a Navas, Celso Borges, Roan Wilson y Juan Pablo Vargas. El exfutbolista asumió de forma interina después del despido de Batista, en un escenario marcado por la salida de Costa Rica del Mundial 2026.

Bryan Ruiz asume el mando de la selección de Costa Rica y concreta el regreso de Keylor Navas y Celso Borges
Bryan Ruiz asume el mando de la selección de Costa Rica y concreta el regreso de Keylor Navas y Celso Borges

El portero considera que su antiguo compañero reúne las condiciones para consolidar su carrera desde el banco de suplentes. “Las cosas no pasan por causalidad, es una oportunidad que le llegó a su vida, lo conozco desde hace muchos años y como entrenador se están preparando bien y ahora esperamos respaldar su trabajo”, sostuvo.

También pidió una respuesta colectiva después de los resultados recientes. “Lo más importante es levantar la cabeza y unirnos es difícil por la situación, pero al final sé que vamos a entrenar fuerte y lo vamos a dar todo para que en los próximos partidos las cosas salgan mejor y encaminarnos a un mejor futuro”, dijo Navas en declaraciones recogidas por Diario Extra .

Costa Rica visitará a Nicaragua el jueves y recibirá a Haití el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa.

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