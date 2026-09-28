Milei habló de los cambios en la Quinta de Olivos: "Es una casa militar, tengo enemigos pesados en el mundo"

El mandatario explicó que la residencia presidencial dejó de funcionar con personal civil por razones de seguridad, calificó de “denunciadores seriales” a quienes impulsaron una denuncia por alimentos y aclaró que su hermana Karina estuvo en el predio apenas cuatro veces a lo largo de toda la gestión

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El presidente Javier Milei confirmó que la Quinta de Olivos “opera hoy como una base militar” y fundamentó que tomó la decisión “por cuestiones de seguridad”. El mandatario fue más allá de los cambios edilicios o administrativos y puso nombre a la razón de fondo: tiene, según sus propias palabras, “enemigos pesados” a nivel internacional.

La revelación llegó cuando, en una entrevista con LN+, al Presidente le preguntaron por la disolución de la administración civil de la Quinta de Olivos. Milei respondió que la medida respondió a “cuestiones de seguridad interna” y que quienes observaron con atención los cambios en el predio en los últimos tiempos habrán notado un conjunto de modificaciones en torno a la seguridad.

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Cuando se le pidió que desarrollara qué implica concretamente ese estatus, Milei explicó: “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta”.

“Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, afirmó el Presidente con una sonrisa y continuó: “Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”.

Los cambios se generaron hace diez días, cuando el Presidente desplazó al personal civil de la Quinta de Olivos. Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la Residencia Presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei y quien renunció al día siguiente de que se conociera la noticia.

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Con el desplazo de Sosa, crecen las acciones de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene como jefe principal al general de brigada Sebastián Ibáñez. Según rige en la Ley de Defensa Nacional, la fuerza está encargada de la custodia del Presidente en la Casa Rosada y a todos los lugares donde se encuentre el presidente, tanto en el país como en el exterior. Ibáñez fue ascendido a su actual puesto en marzo de 2024 y se erigió como una persona de vital de confianza de los hermanos libertarios por su responsabilidad del resguardo físico de ambos.

El presidente descartó la denuncia por presuntos desvíos de alimentos y señaló que las compras responden a la alimentación de casi 300 personas en la quinta y en la Casa Rosada

Con la nueva decisión, las tareas de limpieza, de cocina y los mozos pasarán a ser personal de la Casa Militar, que contiene entre sus filas tanto a empleados civiles como de formación castrense. Hasta el anuncio, sus atribuciones se limitaban a la custodia del terreno.

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La entrevista abarcó también otros temas de la agenda de gobierno. En materia económica, el Presidente descartó que la caída mensual de la actividad configure una recesión y la atribuyó a un proceso de cambios estructurales en la economía.

“Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, afirmó y sumó: “Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones”. Ante el planteo sobre el estancamiento de algunos rubros del consumo masivo, respondió que existe un cambio en las modalidades de compra: “El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”.

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En el plano político, defendió la diversidad de criterios dentro de su fuerza y calificó su vínculo con la senadora Patricia Bullrich como “excelente”, pese a las diferencias públicas de las últimas semanas. Y en el tramo final, anticipó que recibirá al Papa León XIV con “mucha alegría” durante su visita a la Argentina, a la que definió como un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa.