El ciclo de Hernán Darío Gómez recibe su peor derrota con el 6-0 frente a Guatemala

El Salvador iniciará la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 el 25 de septiembre ante Martinica y necesita terminar entre los dos primeros del Grupo B para avanzar a cuartos de final. (Imagen de cortesía)

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Guatemala le propinó a El Salvador la mayor goleada de la era de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, con el 6-0 registrado en el estadio El Trébol. El resultado superó las derrotas por cuatro y tres tantos que la selección había sufrido durante el ciclo del técnico colombiano.

La caída ante Guatemala quedó como el marcador más amplio recibido por la selección de El Salvador desde la llegada de Hernán Darío Gómez al banquillo. El equipo salvadoreño no pudo contener la ofensiva local y terminó con una diferencia de seis goles.

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Jorge Aparicio convirtió el cuarto gol a los 56 minutos, también con un disparo de derecha dentro del área. Fajardo volvió a marcar a los 89 y completó su triplete a los 90+2, con un remate desde el sector derecho del área que cerró la goleada.

La selección guatemalteca encontró espacios desde los primeros minutos ante una defensa salvadoreña que no logró contener los ataques locales. Fajardo fue la figura de la noche con tres goles, mientras que Lom, Rubín y Aparicio completaron la producción ofensiva.

El resultado provocó cuestionamientos de la afición salvadoreña hacia el plantel y el cuerpo técnico. Gómez sostuvo que, si se tomara la decisión de reemplazar a los jugadores, el cambio debería alcanzar a todos los integrantes del equipo.

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Bolillo Gómez fue muy severo con la actuación de su equipo en la goleada que recibió ante Guatemala-crédito Fernando Ruiz/EFE

El 6-0 desplazó al 4-0 ante Surinam

Hasta el encuentro en el estadio El Trébol, la derrota más amplia del proceso había sido el 4-0 ante Surinam, el 13 de noviembre de 2025, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Aquel partido se jugó como visitante y dejó a El Salvador ante un escenario adverso en la clasificación. La derrota también formó parte de la campaña que concluyó con la eliminación del combinado nacional de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Panamá también venció por tres goles en la eliminatoria

La lista de resultados más abultados de la era de Gómez incluye el 3-0 de Panamá, del 18 de noviembre de 2025, también en las eliminatorias mundialistas.

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Una infografía detalla la derrota por 6-0 de El Salvador ante Guatemala en el estadio El Trébol como el marcador más adverso de la selección bajo la dirección de Hernán Darío Gómez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese marcador selló la clasificación de la selección panameña a su segundo Mundial. Para El Salvador, representó otra derrota sin goles a favor dentro de una fase decisiva del proceso clasificatorio.

Los Angeles FC había ganado 3-0 en un amistoso

En encuentros de preparación, la mayor diferencia previa se produjo el 5 de julio de 2026. Los Angeles FC venció 3-0 a El Salvador en un amistoso disputado en Estados Unidos.

El 6-0 ante Guatemala pasó a ocupar el primer lugar entre las derrotas más amplias del ciclo de Gómez, por encima de los tropiezos ante Surinam, Panamá y el conjunto estadounidense.

Un día después de la goleada, los futbolistas salvadoreños dejaron su hotel en Ciudad Cayalá sin realizar declaraciones antes de abordar el autobús rumbo a San Salvador. El viaje terrestre está previsto en unas seis horas.

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Los integrantes del cuerpo técnico también mantuvieron una postura reservada. Gómez y el preparador físico Mauricio Roldán saludaron a los periodistas presentes antes de la salida de la delegación.

El próximo compromiso de El Salvador será el viernes 2 de octubre ante Jamaica en el estadio Cuscatlán, por la continuidad de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Federación Salvadoreña de Fútbol deberá definir el plan de trabajo del equipo para ese partido.